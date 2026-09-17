В Риге 14-летний подросток на мотороллере ехал в школу, а оказался в больнице
Ученики старших классов основной школы нередко после достижения 14 лет начинают ездить на учебу на мопеде - именно с этого возраста можно получить права на управление таким транспортом. В среду утром на улице Териню в Риге в аварию попал несовершеннолетний водитель мопеда, после чего его доставили в больницу.
"Водитель мотороллера обгонял с левой стороны. Самое неприятное - это был электромотороллер, поэтому я его и не видел, и не слышал. Произошло столкновение, и он упал. (Degpunktā: Травмы серьезные?) Я не знаю. Он разговаривал, был в сознании, все было в порядке. Сказал, что болит нога. (Degpunktā: Он не заметил, что у вас был включен левый поворот?) Я не знаю. До этого солнце светило, может, из-за этого... Но да - глупая ситуация", - рассказал водитель BMW.
За рулем мопеда находился 14-летний подросток. После аварии его в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Водитель легкового автомобиля отметил, что движение в этом районе интенсивное, поэтому здесь особенно важно соблюдать осторожность.
По словам водителя BMW, подросток, вероятно, направлялся в школу - при нем был рюкзак. У юноши были необходимые права на управление мопедом.