В Риге 14-летний подросток на мотороллере ехал в школу, а оказался в больнице

"Водитель мотороллера обгонял с левой стороны. Самое неприятное - это был электромотороллер, поэтому я его и не видел, и не слышал. Произошло столкновение, и он упал. (Degpunktā: Травмы серьезные?) Я не знаю. Он разговаривал, был в сознании, все было в порядке. Сказал, что болит нога. (Degpunktā: Он не заметил, что у вас был включен левый поворот?) Я не знаю. До этого солнце светило, может, из-за этого... Но да - глупая ситуация", - рассказал водитель BMW.