KNAB проверит крупные подарки Юлии Степаненко от отца, живущего в России

Степаненко подтвердила, что ее отец живет в России и оказывает финансовую помощь ее семье, хотя он ушел из семьи, когда она была ребенком. На вопросы об источнике средств политик ответила, что подарки задекларированы, а если у кого-либо есть подозрения относительно их происхождения, можно обратиться в правоохранительные органы. "На этом ставим точку", - заявила Степаненко. Род деятельности отца и происхождение его средств она не объяснила.