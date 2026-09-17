KNAB проверит крупные подарки Юлии Степаненко от отца, живущего в России
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) проверит информацию о крупных денежных подарках, которые кандидат на пост премьер-министра от объединения партий "Суверенная власть/Объединение младолатышей" Юлия Степаненко получила от своего отца, проживающего в России.
Депутат Рижской думы Гиртс Лапиньш ("Национальное объединение") обратился в KNAB с просьбой оценить, соблюдался ли закон "О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц" при получении Степаненко денег от отца. Кроме того, Лапиньш попросил проверить, не использовались ли эти средства для финансирования предвыборной агитации в нарушение закона. Также депутат призвал выяснить, не получает ли Степаненко деньги через отца для "финансирования своей кампании и проведения благоприятной для России политики в Латвии".
В KNAB подтвердили агентству LETA, что обращение было получено. В соответствии со своей компетенцией бюро оценит изложенную в нем информацию.
Отдельно в KNAB, Службу государственной безопасности, Бюро по защите Сатверсме и Службу финансовой разведки обратился министр юстиции Эдвард Смилтенс ("Объединенный список"). Он попросил соответствующие учреждения оценить публично доступную информацию о задекларированных Степаненко подарках и происхождение этих средств.
Ранее Юлия Степаненко в интервью подкасту LETA отказалась объяснять происхождение денег, подаренных ей отцом, сославшись на право семьи на частную жизнь и получение подарков от родственников.
Степаненко подтвердила, что ее отец живет в России и оказывает финансовую помощь ее семье, хотя он ушел из семьи, когда она была ребенком. На вопросы об источнике средств политик ответила, что подарки задекларированы, а если у кого-либо есть подозрения относительно их происхождения, можно обратиться в правоохранительные органы. "На этом ставим точку", - заявила Степаненко. Род деятельности отца и происхождение его средств она не объяснила.
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Согласно декларациям Степаненко, общая стоимость двух подарков от отца составляет 419 598,05 евро. В декларации 31 октября 2022 года она указала подарок от отца в размере 239 598,05 евро. В декларации за период с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года указано, что 12 января 2024 года она получила от отца квартиру в Риге стоимостью 180 000 евро.
Степаненко также не стала комментировать свое финансовое положение. При вступлении в должность депутата Сейма 4 ноября 2014 года она задекларировала выданные займы на общую сумму 575 888,42 евро и долговые обязательства в размере 347 479,37 евро. Происхождение капитала для выдачи этих займов политик в интервью также не объяснила.
В декларации за 2025 год Степаненко указала 66 000 евро наличных сбережений, а ее муж Вячеслав Степаненко - 57 000 евро. Сохранение возможности расплачиваться наличными Степаненко включила в число своих предвыборных обещаний, объяснив это личной свободой и возможностью совершать платежи во время отключений электричества. Она отвергла связь этого политического предложения со своими наличными сбережениями.