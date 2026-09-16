Женщина потеряла сознание за рулем? Полиция расследует загадочное ДТП в Пиньки
Неудачно начался день для одной автомобилистки в Пиньки, которая находилась за рулем внедорожника Nissan. Обстоятельства произошедшего пока неясны как окружающим, так и полиции. Возможно, женщине стало плохо за рулем, поэтому после аварии ее доставили в больницу.
Рабочие стройплощадки, придя в среду утром на работу, увидели неприятную картину. Автомобиль Nissan разбился, врезавшись в ограждение территории, а также успел снести придорожное ограждение на улице Юрмалас.
Полиция работала на месте происшествия, выясняя обстоятельства аварии. При этом не исключено, что автомобиль находился там в таком состоянии уже достаточно долго.
"Все произошло ночью. Никто этого не видел. Полиция говорит, что человеку стало плохо. Она потеряла сознание, потеряла управление и врезалась. (Degpunktā: Ночью. Почему машина до сих пор здесь?) Я не знаю. (Degpunktā: С женщиной все в порядке?) Да, да, все в порядке - слава богу, что все живы и здоровы", - рассказал местный житель.
У полиции пока также нет четких ответов на вопросы об обстоятельствах этой необычной аварии. Вызов поступил в 8:30 утра, однако точное время ДТП пока неизвестно.
Выяснилось, что помимо придорожного барьера и ограждения территории автомобиль также снес электрический распределительный шкаф. В полиции отмечают, что больше информации удастся получить после того, как водительница даст объяснения. Сделать это можно будет после того, как пострадавшая восстановится после лечения в больнице.