Женщина потеряла сознание за рулем? Полиция расследует загадочное ДТП в Пиньки

"Все произошло ночью. Никто этого не видел. Полиция говорит, что человеку стало плохо. Она потеряла сознание, потеряла управление и врезалась. (Degpunktā: Ночью. Почему машина до сих пор здесь?) Я не знаю. (Degpunktā: С женщиной все в порядке?) Да, да, все в порядке - слава богу, что все живы и здоровы", - рассказал местный житель.