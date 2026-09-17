Абу Мери ответил на требование профсоюза о своей отставке: "Не вижу оснований"
Требование об отставке министра здравоохранения стало неожиданностью для Хосама Абу Мери, и он не считает, что оно будет способствовать выполнению требований профсоюза к бюджету 2027 года и решит проблему общей нехватки финансирования в отрасли.
Министр отметил, что необходимость дополнительного финансирования для здравоохранения не является чем-то новым - оно необходимо как для выполнения требований профсоюза, так и для отрасли в целом.
Министр подчеркнул, что делал и будет делать все возможное в соответствии с возможностями бюджета, чтобы обеспечить повышение зарплат, особенно для групп медицинских работников с низкими и средними зарплатами.
Минздрав на заседаниях стратегического совета отрасли здравоохранения уже представил расчеты, определил приоритеты и запросил дополнительное финансирование для повышения зарплат, однако решения о его выделении зависят от общих возможностей госбюджета.
Абу Мери также обратил внимание на то, что в правительстве еще не ведутся конкретные дискуссии о госбюджете на 2027 год, поэтому он не видит оснований для того, чтобы требование об отставке было выдвинуто в связи с требованиями к бюджету.
Говоря о запланированной профсоюзом акции протеста, министр отметил, что пикет станет хорошей возможностью привлечь внимание к необходимости увеличения финансирования здравоохранения, особенно в предвыборное время. Он также не исключил возможности самому принять участие в акции протеста, чтобы вместе с представителями отрасли актуализировать этот вопрос.
Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) потребовал обеспечить в бюджете на 2027 год повышение зарплат работников здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством услуги здравоохранения.
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Минздрав в сентябре проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228,7 млн евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, а также не был определен дальнейший план действий или срок принятия решения. В связи с этим профсоюз решил организовать у Кабинета министров пикет, а также выразить недоверие министру здравоохранения и потребовать его отставки, так как министр не способен добиться выделения конкретного и достаточного финансирования для предотвращения кризиса в здравоохранении.