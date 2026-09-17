Абу Мери ответил на требование профсоюза о своей отставке: "Не вижу оснований"

Минздрав в сентябре проинформировал профсоюз, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228,7 млн евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении финансирования принято не было, а также не был определен дальнейший план действий или срок принятия решения. В связи с этим профсоюз решил организовать у Кабинета министров пикет, а также выразить недоверие министру здравоохранения и потребовать его отставки, так как министр не способен добиться выделения конкретного и достаточного финансирования для предотвращения кризиса в здравоохранении.