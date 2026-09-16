В Рижском канале найден мертвым турист из Норвегии.
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Сегодня 18:16
Пропавший в Старой Риге 22-летний турист найден погибшим в канале
В Рижском канале найден мертвым пропавший на прошлой неделе турист из Норвегии, сообщили в Государственной полиции.
12 сентября полиция сообщила СМИ, что правоохранительные органы разыскивают пропавшего без вести гражданина Норвегии 2004 года рождения, который 11 сентября прибыл в Ригу с группой туристов. В последний раз его видели ночью в Старой Риге, но в гостиницу он не вернулся.
Сегодня полиция сообщила, что тело молодого человека найдено в канале. Начат уголовный процесс, однако имеющаяся в распоряжении полиции информация на данный момент не свидетельствует о преступном деянии.
По делу назначена экспертиза для установления причины смерти норвежского туриста.