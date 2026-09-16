Пропавший в Старой Риге 22-летний турист найден погибшим в канале

12 сентября полиция сообщила СМИ, что правоохранительные органы разыскивают пропавшего без вести гражданина Норвегии 2004 года рождения, который 11 сентября прибыл в Ригу с группой туристов. В последний раз его видели ночью в Старой Риге, но в гостиницу он не вернулся.