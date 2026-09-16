"Это не последний скачок": латвийцев предупредили о возможном росте цен на топливо
В программе "Preses klubs" финансист и бывший министр финансов (1999-2000) Эдмунд Крастиньш оценил перспективы стабилизации цен на топливо и рассказал, как на рынок может повлиять ситуация в Ормузском проливе.
По словам Крастиньша, сейчас оснований прогнозировать стабилизацию ситуации на топливном рынке нет. Главным фактором остается ситуация в Ормузском проливе - пока она не получит решения, ожидать улучшения не приходится. "Пока не будет решения по Ормузскому проливу, ничего лучше не будет. Возможно, будет еще хуже", - заявил Крастиньш.
"Пока, каким-то чудом, все эти биржевые цены держатся на такой неопределенности и ожиданиях, что вот-вот американцы каким-то образом решат эту ситуацию", - пояснил он.
По словам Крастиньша, определенное влияние на ситуацию оказали и запасы топлива, которые были выпущены на рынок Китаем и США. Это позволило сгладить рост цен. Однако, по его оценке, ситуация может резко измениться. "Но если в конце концов примерно 20% нефти выпадет из мирового рынка, это может вызвать гораздо более сильный рост цен", - предупредил Крастиньш.
Поэтому нынешнее движение цен он не считает последним потрясением для рынка. Напротив, дальнейшее развитие ситуации в Ормузском проливе может привести к значительно более серьезным последствиям для стоимости нефти и, соответственно, топлива. "Так что это вовсе не значит, что это последний скачок", - подчеркнул Крастиньш.