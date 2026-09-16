"Это не последний скачок": латвийцев предупредили о возможном росте цен на топливо

По словам Крастиньша, сейчас оснований прогнозировать стабилизацию ситуации на топливном рынке нет. Главным фактором остается ситуация в Ормузском проливе - пока она не получит решения, ожидать улучшения не приходится. "Пока не будет решения по Ормузскому проливу, ничего лучше не будет. Возможно, будет еще хуже", - заявил Крастиньш.