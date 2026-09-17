Населению Латвии предсказали замедление роста покупательной способности
В этом году экономика Латвии растет быстрее, чем ожидалось ранее. Однако ближе к концу года все заметнее будет становиться повышение цен, что может замедлить рост покупательной способности населения. Об этом говорится в экономическом обзоре банка Luminor, который представил главный экономист банка Петерис Страутиньш.
Как указано в обзоре, в первые месяцы года инфляция с учетом глобальной ситуации была удивительно низкой. Однако влияние затрат на энергию, газ, логистику, а постепенно и на минеральные удобрения еще впереди. Заметнее всего оно может проявиться в данных за октябрь и ноябрь, а на рубеже года годовая инфляция превысит 5%, если только на мировых сырьевых рынках не произойдет резкого снижения цен.
Для домохозяйств это означает более высокие расходы на транспорт, отопление и услуги. К августу цены на услуги в этом году в среднем выросли на 5,3%, главным образом из-за увеличения затрат на рабочую силу. В то же время динамика цен на продукты питания пока была неожиданно благоприятной. В августе потребительские цены на продукты оказались на 3% ниже, чем годом ранее. Этому способствовали как изменения мировых цен на продовольственное сырье, так и снижение эффективной ставки НДС.
"Рост зарплат в этом году значительно умереннее, чем в предыдущие годы, поэтому существует риск, что начавшееся в 2023 году повышение покупательной способности временно остановится. Однако общая ситуация на рынке труда улучшилась благодаря увеличению количества рабочих мест", - говорится в отчете.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в сентябре жителей Латвии ждет серьезный виток роста стоимости жизни.