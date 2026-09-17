Населению Латвии предсказали замедление роста покупательной способности

Для домохозяйств это означает более высокие расходы на транспорт, отопление и услуги. К августу цены на услуги в этом году в среднем выросли на 5,3%, главным образом из-за увеличения затрат на рабочую силу. В то же время динамика цен на продукты питания пока была неожиданно благоприятной. В августе потребительские цены на продукты оказались на 3% ниже, чем годом ранее. Этому способствовали как изменения мировых цен на продовольственное сырье, так и снижение эффективной ставки НДС.