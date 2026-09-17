В Латвии намерены принять поправки, которые способны повлиять на результаты выборов в Сейм
Комиссия Сейма по государственному управлению и делам самоуправлений концептуально поддержала поправки к Закону о выборах в Сейм. Предполагается, что изменения, касающиеся распределения избирателей по избирательным округам, вступят в силу на выборах в Сейм в 2030 году.
"Цель этих поправок — обеспечить более справедливое и соответствующее фактической ситуации распределение избирателей между округами, одновременно сохранив тесную связь проживающих за рубежом граждан Латвии с их родным регионом", — объяснили авторы поправок.
Законопроект предусматривает изменение порядка, в соответствии с которым проживающих за границей граждан Латвии относят к избирательным округам. В дальнейшем их планируется учитывать в том округе, где находилось последнее задекларированное место жительства избирателя в Латвии. Если такая информация отсутствует, избирателя по-прежнему будут относить к Рижскому избирательному округу.
Действующее регулирование было разработано в то время, когда в распоряжении государства не было информации о прежнем месте жительства в Латвии многих граждан, живущих за рубежом.
Изменения помогут обеспечить более пропорциональное представительство депутатов, точнее отражающее фактическое распределение избирателей по округам. Для лиц, в отношении которых нет сведений о ранее задекларированном месте жительства в Латвии, сохранится прежний порядок — их будут учитывать в Рижском избирательном округе.