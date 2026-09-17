В Латвии намерены принять поправки, которые способны повлиять на результаты выборов в Сейм

Законопроект предусматривает изменение порядка, в соответствии с которым проживающих за границей граждан Латвии относят к избирательным округам. В дальнейшем их планируется учитывать в том округе, где находилось последнее задекларированное место жительства избирателя в Латвии. Если такая информация отсутствует, избирателя по-прежнему будут относить к Рижскому избирательному округу.