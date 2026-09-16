У латвийских фермеров появилась уникальная возможность: взять кредит, а отдать только его часть
Молодые фермеры и сельские предприниматели смогут получить займы до 250 000 евро, причем после успешной реализации проекта государство спишет до половины основной суммы долга, но не более 100 000 евро. На новую программу ALTUM выделено 27 млн евро.
Финансовое учреждение развития ALTUM совместно с Министерством земледелия и Службой поддержки села открыло новую программу поддержки "Малые займы в сельской местности со скидкой на основной долг". Она предназначена для молодых фермеров — лиц в возрасте до 40 лет, которые создают собственное хозяйство или переняли его в течение последних пяти лет, а также для фермеров и производителей продуктов питания, развивающих новые направления деятельности. Впервые сельские предприниматели в Латвии смогут в рамках такого финансирования получить скидку на основной долг: после реализации проекта и достижения установленных хозяйственных показателей им могут списать до 50% основной суммы займа, но не более 100 000 евро.
Максимальная сумма займа для одного проекта составляет 250 000 евро. Общий объем финансирования программы, предназначенного для выдачи займов, — 27 млн евро.
Займы софинансирует Европейский сельскохозяйственный фонд развития сельских районов (ELFLA).
Программа предусматривает три основных направления поддержки: начало сельскохозяйственной деятельности молодыми фермерами, переориентацию действующего сельскохозяйственного производства или его диверсификацию, а также выпуск новых продуктов в сфере переработки сельскохозяйственной продукции.
Для начала сельскохозяйственной деятельности минимальная сумма займа составляет 20 000 евро, а для переориентации, диверсификации производства и выпуска новых продуктов — 50 000 евро. Максимальная сумма займа по всем направлениям может достигать 250 000 евро. Финансирование можно использовать для приобретения техники и оборудования, животных и растений, а также для строительства и покупки земли в соответствии с условиями программы.
Читайте продолжение после рекламы
Скидка на основной долг будет применяться после полной реализации инвестиций и достижения предусмотренных программой показателей хозяйственной деятельности. Она может составить до 50% основной суммы займа, но не более 100 000 евро. Для получения скидки доходы от производства соответствующей продукции или нового пищевого продукта должны составить не менее 20% выданной суммы займа. Для отдельных направлений сельского хозяйства предусмотрены соответствующие альтернативные критерии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что по одному важному показателю развития латвийские фермеры оказались в числе лидеров ЕС.