У латвийских фермеров появилась уникальная возможность: взять кредит, а отдать только его часть

Финансовое учреждение развития ALTUM совместно с Министерством земледелия и Службой поддержки села открыло новую программу поддержки "Малые займы в сельской местности со скидкой на основной долг". Она предназначена для молодых фермеров — лиц в возрасте до 40 лет, которые создают собственное хозяйство или переняли его в течение последних пяти лет, а также для фермеров и производителей продуктов питания, развивающих новые направления деятельности. Впервые сельские предприниматели в Латвии смогут в рамках такого финансирования получить скидку на основной долг: после реализации проекта и достижения установленных хозяйственных показателей им могут списать до 50% основной суммы займа, но не более 100 000 евро.