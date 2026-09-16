Врачи в Латвии могут выписывать лекарства самим себе - но теперь для этого есть новые правила

Но есть важное ограничение: такой рецепт предназначен исключительно для самого медицинского работника. Выписать по нему лекарство родственнику, пациенту или кому-либо еще нельзя. Вместо имени и фамилии пациента в рецепте указывается "pro me" (для меня) или "ad usum proprium" (для личного пользования).