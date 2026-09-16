Врачи в Латвии могут выписывать лекарства самим себе - но теперь для этого есть новые правила
Со 2 сентября в Латвии действуют новые правила, которые касаются врачей и фельдшеров, не работающих в медицинских учреждениях. В частности, теперь четко прописано, как они могут выписывать рецепты на лекарства для себя, сообщает Инспекция здравоохранения.
Если специалист зарегистрирован в Регистре медицинских работников и имеет действующее право работать по профессии, он может выписать себе лекарство на обычном бумажном рецептурном бланке. При этом совершенно неважно, работает он в данный момент в медицинском учреждении или нет.
Но есть важное ограничение: такой рецепт предназначен исключительно для самого медицинского работника. Выписать по нему лекарство родственнику, пациенту или кому-либо еще нельзя. Вместо имени и фамилии пациента в рецепте указывается "pro me" (для меня) или "ad usum proprium" (для личного пользования).
Есть и лимит на количество таких рецептов. В течение 12 месяцев врач может получить не более 50 рецептов для личного пользования, а фельдшер - не более 30.
Откуда взять специальные бланки
Выдачей бумажных рецептурных бланков врачам и фельдшерам, которые не работают в медицинских учреждениях, занимается Национальная служба здравоохранения (NVD). О каждом выданном бланке служба сообщает Инспекции здравоохранения.
После этого в Регистре у конкретного специалиста появляется отметка "Recipe pro me". Однако это вовсе не означает, что человек официально устроился на работу в какое-то медицинское учреждение.
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Это специальная отметка, которая позволяет аптеке понять, что перед ней медицинский работник, получивший бланки для выписки лекарств самому себе.
Старые бланки больше не подходят
Есть еще один момент, который стоит учитывать врачам и фельдшерам. Для выписки лекарств себе теперь используются рецептурные бланки, напечатанные начиная с 1 сентября 2026 года.
Бланки, выданные раньше, можно было использовать только до 31 августа. Если они остались неиспользованными, их необходимо вернуть в NVD для уничтожения.
По всем вопросам, связанным с получением и возвратом рецептурных бланков, а также с порядком их выдачи, специалисты могут обращаться в NVD.