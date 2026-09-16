Провалил экзамен в 9-м классе - и что дальше? Первый год новой системы показал неожиданный результат
Проваленный экзамен в 9-м классе должен был стать не тупиком, а возможностью продолжить учебу в профобразовании. Но спустя год из 29 воспользовавшихся этой возможностью школьников остались только девять.
Возможность для выпускников основной школы, не сдавших один из экзаменов, продолжить обучение по программе профессионального образования и пересдать экзамен позже пока не принесла значительных результатов. Об этом свидетельствует информация Министерства образования и науки Латвии (МОН), представленная в среду на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке.
С прошлого года девятиклассники, которые получили за год по всем предметам оценки не ниже четырех баллов, но не сдали один из экзаменов, могут продолжить обучение по программе профессионального образования. Одновременно они изучают соответствующий школьный предмет, чтобы в конце учебного года повторно сдать ранее проваленный экзамен. Тогда этой возможностью воспользовались 29 школьников. Однако спустя год из этой группы продолжили обучение только девять человек. При этом четверо из них до сих пор не сдали соответствующий экзамен.
Сейчас для молодых людей с одним несданным экзаменом доступны три программы профессионального образования. Летом публично обсуждалась возможность увеличить их число до 19.
Парламентский секретарь МОН Иева Силиня (NA) заявила, что 19 программ уже доступны. По ее словам, более широкий выбор мог бы появиться в случае изменения условий приема в средние школы и техникумы. Силиня подчеркнула, что, по мнению министерства, работа над предложением профессиональных образовательных программ уже выполнена.
Однако председатель комиссии Чеслав Батня (AS) отметил, что на заседании комиссии у депутатов еще не было конкретного подготовленного министерством предложения по программам для его оценки.
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В свою очередь руководитель Валмиерского техникума Винета Мелнгарша подчеркнула, что выбор программ профессионального образования должен соответствовать потребностям рынка труда. По ее словам, прежде чем создавать новые программы, необходимо обсуждать их с представителями конкретных отраслей и выяснять, будут ли там востребованы специалисты соответствующей квалификации.
"Нельзя создавать программы только для того, чтобы увеличить предложение для молодежи, если такие специалисты не востребованы на рынке труда", - подчеркнула Мелнгарша.
Она привела в пример обсуждения с представителями металлообрабатывающей отрасли. В ходе этих разговоров выяснилось, что отрасли не требуется большое количество специалистов второго и третьего уровня квалификации.
Таким образом, опыт первого года показал, что сама возможность продолжить обучение после одного несданного экзамена пока привлекает относительно небольшое число выпускников основной школы. При этом представители сферы образования считают, что дальнейшее расширение предложения должно учитывать не только интересы школьников, но и реальные потребности рынка труда.