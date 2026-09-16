Провалил экзамен в 9-м классе - и что дальше? Первый год новой системы показал неожиданный результат

С прошлого года девятиклассники, которые получили за год по всем предметам оценки не ниже четырех баллов, но не сдали один из экзаменов, могут продолжить обучение по программе профессионального образования. Одновременно они изучают соответствующий школьный предмет, чтобы в конце учебного года повторно сдать ранее проваленный экзамен. Тогда этой возможностью воспользовались 29 школьников. Однако спустя год из этой группы продолжили обучение только девять человек. При этом четверо из них до сих пор не сдали соответствующий экзамен.