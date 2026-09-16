Соцсети: в Риге незнакомец пытался заманить ребенка в машину, представившись коллегой мамы
Фото: Diāna Lozko/LETA
В Риге незнакомец на Volvo пытался увезти ребенка, сообщила мать в соцсетях.
В Латвии

Соцсети: в Риге незнакомец пытался заманить ребенка в машину, представившись коллегой мамы

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Женщина предупредила других родителей в группе Facebook "Шампетерис/Плескодале" о тревожном случае возле Рижской гимназии Северных стран в Риге.

Согласно опубликованной женщиной информации, днем к ребенку подъехал автомобиль Volvo темного цвета. Водитель заявил, что является коллегой мамы ребенка, и предложил ему сесть в машину, чтобы отвезти его домой. "Руководству школы сообщили, а также сообщили в полицию", - написала мама.

Она призвала других родителей обсудить с детьми, как следует действовать в ситуациях, когда незнакомый человек пытается с ними заговорить или предлагает куда-либо поехать вместе.

"Обсудите с детьми, как действовать в таких ситуациях, и, возможно, мы сами тоже можем обратить внимание", - призвала женщина.

Фото: скриншот

Специалисты рекомендуют родителям объяснять детям, что если незнакомец обращается к ним, предлагает сесть в автомобиль или утверждает, что знаком с их родителями, ребенку не следует идти с ним.

В такой ситуации необходимо найти безопасное место и сразу сообщить о случившемся родителям, учителю или другому взрослому, которому ребенок доверяет. Если существует непосредственная угроза, следует позвонить в Государственную полицию по номеру 110.

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