Соцсети: в Риге незнакомец пытался заманить ребенка в машину, представившись коллегой мамы
Женщина предупредила других родителей в группе Facebook "Шампетерис/Плескодале" о тревожном случае возле Рижской гимназии Северных стран в Риге.
Согласно опубликованной женщиной информации, днем к ребенку подъехал автомобиль Volvo темного цвета. Водитель заявил, что является коллегой мамы ребенка, и предложил ему сесть в машину, чтобы отвезти его домой. "Руководству школы сообщили, а также сообщили в полицию", - написала мама.
Она призвала других родителей обсудить с детьми, как следует действовать в ситуациях, когда незнакомый человек пытается с ними заговорить или предлагает куда-либо поехать вместе.
"Обсудите с детьми, как действовать в таких ситуациях, и, возможно, мы сами тоже можем обратить внимание", - призвала женщина.
Специалисты рекомендуют родителям объяснять детям, что если незнакомец обращается к ним, предлагает сесть в автомобиль или утверждает, что знаком с их родителями, ребенку не следует идти с ним.
В такой ситуации необходимо найти безопасное место и сразу сообщить о случившемся родителям, учителю или другому взрослому, которому ребенок доверяет. Если существует непосредственная угроза, следует позвонить в Государственную полицию по номеру 110.