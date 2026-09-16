Соцсети: в Риге незнакомец пытался заманить ребенка в машину, представившись коллегой мамы

Согласно опубликованной женщиной информации, днем к ребенку подъехал автомобиль Volvo темного цвета. Водитель заявил, что является коллегой мамы ребенка, и предложил ему сесть в машину, чтобы отвезти его домой. "Руководству школы сообщили, а также сообщили в полицию", - написала мама.