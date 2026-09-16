150 приемов и 49 врачей: мать утверждает, что ChatGPT помог понять, чем больна ее 7-летняя дочь
Годами американка Хилари Итон пыталась понять, почему ее младшая дочь постоянно болеет и отстает в развитии. В какой-то момент в жизни семьи было более 150 приемов у врачей в год и 49 специалистов, но единого объяснения происходящему так и не появилось. Тогда мать решила собрать медицинскую историю ребенка в одном месте и показать ее ChatGPT.
Проблемы начались практически после рождения
Сейчас Оливии семь лет, однако ее медицинская история началась еще в младенчестве. Первый скрининг слуха после рождения показал отклонения, а примерно в девять месяцев это подтвердила более подробная проверка, сообщает People.
Во время обследования выяснилась еще одна проблема. От Оливии ожидали, что она сможет самостоятельно сидеть на стуле, однако девочка этого еще не умела.
Исследование слуха показало, что она воспринимала только очень громкие звуки. Для матери это стало тяжелым открытием. Все первые месяцы жизни дочери она пела ей перед сном, читала книги и разговаривала с ней, не подозревая, насколько плохо ребенок слышит.
На этом проблемы не закончились. У Оливии наблюдались задержки развития, а кроме того, она очень часто болела. Почти в два года девочка все еще не могла нормально ползать или ходить. Чтобы передвигаться, она придумала собственный способ - перемещалась по полу сидя.
49 специалистов, анализы и генетические исследования
Семья пыталась выяснить причину происходящего годами. Врачи рассматривали разные версии - в том числе мышечную дистрофию и заболевания соединительной ткани. Оливии делали анализы и генетические тесты, она проходила физическую и эрготерапию, а семья буквально прописалась в Детском госпитале Бостона.
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В какой-то момент мать девочки Хилари Итон, которая сама имеет научное образование и работает в биотехнологической сфере, записала девочку на более чем 150 медицинских приемов в год. В лечении ребенка участвовали 49 специалистов.
Однако проблема оставалась прежней: отдельные врачи могли объяснить те или иные симптомы, но общей причины, которая связала бы их между собой, не находилось.
Во время одного из приемов врач обратил внимание на повышенную гибкость суставов самой Хилари и предположил возможное заболевание соединительной ткани у ребенка. Девочку направили к генетикам, однако целевые тесты снова не дали ответа.
Более широкое генетическое исследование страховка не оплачивала, поэтому родители самостоятельно нашли компанию, проводившую полногеномное секвенирование.
"Я просто загружу все это в ChatGPT"
Примерно в это время Хилари начала использовать ChatGPT в своей профессиональной работе. В конце концов ей пришла в голову мысль попробовать применить его к огромному массиву информации, который накопился за годы обследований дочери.
Она стала вводить сведения из медицинской истории Оливии, результаты исследований, собственные наблюдения и генетические данные, а затем просила систему искать возможные связи между ними.
По словам Хилари, самостоятельно изучить сотни научных работ, сопоставить их между собой и найти закономерности в таком количестве информации было практически невозможно. При этом женщина не воспринимала ответы ChatGPT как диагноз. Благодаря своему научному образованию она просила давать технические объяснения и указывать источники, чтобы затем самостоятельно проверять полученную информацию.
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В какой-то момент ChatGPT обратил ее внимание на возможные нарушения работы иммунной системы, в том числе на общий вариабельный иммунодефицит - CVID, а также на генетические особенности, которые стоило изучить вместе с врачами.
Ответы ChatGPT понесли обратно врачам
Это стало ключевым моментом истории. Семья не стала самостоятельно ставить ребенку диагноз или начинать лечение на основании ответов чат-бота. Полученные данные Хилари отнесла врачам. Их дополнительно исследовали и независимо проверяли в клинической лаборатории.
Дальнейшая генетическая оценка подтвердила у Оливии CVID и связанные с ним генетические изменения. Кроме того, результаты помогли подтвердить редкий нейросиндром и связать его с нарушениями иммунной системы, включая дисфункцию B-клеток.
Общий вариабельный иммунодефицит связан с недостаточным уровнем антител и повышенной восприимчивостью к инфекциям. По данным Immune Deficiency Foundation, заболевание встречается примерно у одного человека из 25 000, а его проявления могут значительно различаться у разных пациентов.
После начала лечения девочка почти перестала пропускать школу
После постановки диагноза Оливии назначили ежемесячные внутривенные инфузии иммуноглобулина - IVIG.
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Такая терапия обеспечивает организм антителами и применяется при первичных иммунодефицитах, когда собственных антител недостаточно или они работают неправильно. Для семьи результат оказался огромным.
До начала терапии Оливия настолько часто пропускала занятия из-за болезней, что родители даже получали письма по поводу ее отсутствия в школе.
За следующий учебный год девочка, по словам матери, пропустила всего около трех дней. Но на этом Хилари не прекратила использовать ChatGPT как дополнительный инструмент. После диагноза она спросила у него, каких специалистов может не хватать в медицинской команде дочери. Среди предложенных вариантов оказался невролог.
Позже у Оливии действительно появились двигательные тики. Перед консультацией мать снова использовала ChatGPT, чтобы систематизировать историю болезни и составить вопросы врачу. В частности, система предложила обсудить с неврологом проведение базовой электроэнцефалографии. Врач согласился.
Исследование выявило аномальную активность мозга, причем значительная ее часть возникала во время сна. После назначения лечения девочка, которая до этого годами плохо спала, наконец начала спать всю ночь.
"Если люди услышат мою историю, кто-нибудь сделает для меня лекарство?"
Теперь Оливия уже понимает, что ее организм работает немного иначе, чем у других детей. Она знает, зачем каждый месяц получает лечение и почему после него стала реже болеть.
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Перед публикацией истории мать спросила дочь, согласна ли она, чтобы о ее болезни рассказали другим. Сначала девочка отнеслась к вопросу спокойно, но позднее вернулась к матери и спросила, сможет ли ее история помочь кому-нибудь создать для нее лекарство.
По словам Хилари, обещать этого дочери она не могла. Но рассказ одной семьи действительно может помочь другим родителям обратить внимание на похожие симптомы или привлечь дополнительное внимание исследователей к редким заболеваниям.
При этом сама мать Оливии подчеркивает: ChatGPT не поставил ребенку диагноз и не заменил врачей. В их случае он стал инструментом, который помог разобраться в огромном объеме разрозненной медицинской информации и понять, какие вопросы стоит задать специалистам.
Окончательные диагнозы Оливии были установлены только после медицинских и лабораторных исследований.