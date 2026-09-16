150 приемов и 49 врачей: мать утверждает, что ChatGPT помог понять, чем больна ее 7-летняя дочь

На этом проблемы не закончились. У Оливии наблюдались задержки развития, а кроме того, она очень часто болела. Почти в два года девочка все еще не могла нормально ползать или ходить. Чтобы передвигаться, она придумала собственный способ - перемещалась по полу сидя.