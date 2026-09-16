VID распространил важное сообщение для жителей о возврате налогов
Жители, которые хотят получить переплату подоходного налога с населения, не подавая годовую декларацию о доходах, до 30 сентября могут подать заявление в Службу государственных доходов (VID).
Это подходящая возможность для тех жителей, у которых нет документов о подтвержденных расходах, которые необходимо прилагать к годовой декларации о доходах. Переплата налога за прошлый год, если она образовалась, будет перечислена на указанный в заявлении банковский счет с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
Автоматический возврат подоходного налога с населения производится только на основании тех данных, которые имеются в распоряжении VID:
- если в течение года к зарплате или пенсии человека не были применены все налоговые льготы - например, за иждивенцев, для людей с небольшими доходами, а также льготы для людей с инвалидностью, политически репрессированных или участников национального движения сопротивления;
- если в предыдущем году человек делал взносы в частные пенсионные фонды или имел накопительное страхование жизни, а пенсионный фонд или страховая компания зарегистрированы в Латвии.
Если человек хочет получить возврат налога также за другие оправданные расходы - медицинские услуги, стоматологию, образование, занятия детей и пожертвования, - необходимо подать годовую декларацию о доходах и приложить документы, подтверждающие соответствующие платежи.
Как подать заявление на автоматический возврат налога?
Заявление на автоматический возврат налога рекомендуется подать в электронном виде через Систему электронного декларирования VID (EDS). Заявление доступно в EDS в разделе "Izveidot jaunu dokumentu" – "Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti" – "Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju".