VID распространил важное сообщение для жителей о возврате налогов

Это подходящая возможность для тех жителей, у которых нет документов о подтвержденных расходах, которые необходимо прилагать к годовой декларации о доходах. Переплата налога за прошлый год, если она образовалась, будет перечислена на указанный в заявлении банковский счет с 1 октября по 31 декабря 2026 года.