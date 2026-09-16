Лавров заявил, что Россия вернет замороженные в Европе активы, но не сообщил как

Отдельно глава российского МИД раскритиковал подход, при котором сами российские средства остаются собственностью России, тогда как доходы, полученные от их размещения, направляются на другие цели. "Когда это все находится в нашей собственности, то тогда выполняется действующий контракт. А когда мы не можем распоряжаться своей собственностью, не можем получать положенные нам проценты, а кто-то, наваривая на наших деньгах дополнительную прибыль, финансирует войну против России, это невозможно оправдать с никакой юридической конторой", - сказал Лавров.