Лавров заявил, что Россия вернет замороженные в Европе активы, но не сообщил как
Россия намерена вернуть замороженные в Европе золотовалютные резервы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Россия добьется возвращения своих золотовалютных резервов, замороженных в европейской финансовой инфраструктуре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 13-м посольском круглом столе на тему "Украинский кризис. Юридическая агрессия Запада", сообщает российское агентство "Интерфакс".
По словам Лаврова, Еврокомиссия рассматривает возможность конфискации российских активов и их последующего использования, в том числе в рамках выплат Украине. При этом, как утверждает российский министр, ЕС хочет вернуть эти средства России только после того, как Москва выплатит Украине репарации.
"Мы добьемся возвращения наших золотовалютных резервов, я нисколько в этом не сомневаюсь", - заявил Лавров.
Он связал ситуацию с российскими резервами с тем, что назвал "юридической агрессией" западных стран. По словам министра, речь идет о расширительном толковании международного права и попытках адаптировать существующие нормы под политические задачи.
В качестве примера Лавров привел активы Центрального банка России, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear. Он заявил, что Евросоюз ищет юридические основания не только для использования этих средств, но и для перевода активов из-под бельгийской юрисдикции на общеевропейский счет. "Хотят перевести на какой-то счет, который будет общесоюзовским счетом, а не бельгийским. Это абсолютно откровенная уголовная попытка разделить ответственность, организовать круговую поруку", - сказал Лавров и также заявил, что премьер-министр Бельгии выступает против конфискации российских активов и опасается связанных с этим рисков.
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Отдельно глава российского МИД раскритиковал подход, при котором сами российские средства остаются собственностью России, тогда как доходы, полученные от их размещения, направляются на другие цели. "Когда это все находится в нашей собственности, то тогда выполняется действующий контракт. А когда мы не можем распоряжаться своей собственностью, не можем получать положенные нам проценты, а кто-то, наваривая на наших деньгах дополнительную прибыль, финансирует войну против России, это невозможно оправдать с никакой юридической конторой", - сказал Лавров.
Европа хочет направить российские активы Украине
В Евросоюзе действительно обсуждается возможность более широкого использования замороженных российских активов для поддержки Украины. По данным ЕС, около 210 млрд евро активов Центрального банка России остаются иммобилизованными на территории Евросоюза. При этом ЕС уже использует не сами активы, а чрезвычайные доходы, которые они генерируют.
С сентября 2026 года дискуссия о дальнейшем использовании российских средств вновь активизировалась. Украина сообщала о растущей готовности европейских партнеров обсуждать этот вопрос. В частности, Нидерланды, Польша, Испания и Швеция рассматривают возможность возвращения к обсуждению использования замороженных активов. При этом Бельгия продолжает выражать обеспокоенность юридическими и финансовыми рисками, поскольку большая часть средств находится в Euroclear.