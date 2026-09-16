"Нет ни Тэтчер, ни Черчилля": Европу раскритиковали за отсутствие стратегии в отношении России

"И наконец, у нас, у Европы, нет по-настоящему ясной стратегии: что делать с Россией и какова наша цель. Мы хотим просто посидеть за столом переговоров, но что будем там делать, толком не знаем. Хотя у Европы столько рычагов, с помощью которых можно оказать давление на Россию и добиться прекращения войны. Но это невозможно, потому что сейчас в Европе нет ни Маргарет Тэтчер, ни Уинстона Черчилля", - написал Гарисонс.