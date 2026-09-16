"Нет ни Тэтчер, ни Черчилля": Европу раскритиковали за отсутствие стратегии в отношении России
Единственный выход для российского президента Владимира Путина сейчас - пойти на серьезную эскалацию как в Украине, так и в Европе. Судя по всему, он ищет наиболее уязвимые жертвы, написал в Facebook председатель правления компании по производству морских дронов Newt21, бывший госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.
Он убежден, что сейчас формируется новый мировой порядок, а прежний уже не сможет влиять на происходящее.
По мнению эксперта, США, отказываясь от своего доминирования и демонстрируя ограниченность военной силы в Персидском заливе, оставили значительный вакуум, который теперь начинает заполняться. В этой ситуации Китай укрепляет свои позиции уже не только как региональная держава, но и как мировая сверхдержава, равная США.
Гарисонс считает, что впереди серьезный период нестабильности, развитие и исход которого пока неясны. По его оценке, Путин ищет наиболее уязвимые цели для эскалации в Украине и Европе. При этом манипуляции Ирана с Ормузским проливом и мировыми ценами на нефть еще могут преподнести неожиданные сюрпризы до предстоящих выборов в США.
Эксперт полагает, что Путин не прекратит войну в Украине, поскольку, по его мнению, подобные войны заканчиваются только со смертью диктатора, переворотом или революцией. Поэтому единственной возможностью для Путина сейчас Гарисонс называет усиление эскалации как в самой Украине, так и в Европе, чтобы ослабить европейскую поддержку Киева.
В то же время Гарисонс не считает, что Путин сейчас способен начать полномасштабную войну с применением обычных вооружений против Европы, даже без участия США. Это означало бы как минимум удвоение существующей линии фронта и ее увеличение еще примерно на 2000 километров. Поэтому, по мнению эксперта, Путину выгоднее проверять границы допустимого, прибегая к саботажу, тайным операциям и диверсиям.
Одним из самых простых и одновременно эффективных способов Гарисонс считает отправку в сторону стран НАТО якобы украинских дронов для атак на объекты критической инфраструктуры.
Оценивая внезапные учения НАТО по блокированию Калининграда, прошедшие несколько недель назад, и последовавшую реакцию Германии на обнаружение взрывных устройств на аэродроме Лейпцига, Гарисонс склоняется к предположению, что Россия готовила серьезную операцию или провокацию именно против Германии. По его оценке, прежде Германия не реагировала на российские провокации, предпочитая о них умалчивать.
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В своем комментарии эксперт также критикует европейские страны за недостаточно быстрое наращивание военного потенциала. Он считает, что европейские политики не вполне понимают, как пользоваться вновь обретенным инструментом влияния - военной силой. До сих пор, по его словам, ее воспринимали как пережиток прошлого, к которому цивилизованные люди не прибегают.
Дополнительная проблема Европы, по мнению Гарисонса, заключается в том, что наряду с угрозами безопасности нарастают экономические трудности. Он считает, что технологическое превосходство утрачено, конкурентоспособность снижается, а Еврокомиссия продолжает жить прошлым и лишь увеличивает бюрократию. При этом США все больше воспринимают Европу как экономического конкурента.
В результате поддерживать уровень жизни населения будет все сложнее, полагает эксперт. Поэтому приход правых сил к власти уже на следующих выборах он считает практически неизбежным.
"И наконец, у нас, у Европы, нет по-настоящему ясной стратегии: что делать с Россией и какова наша цель. Мы хотим просто посидеть за столом переговоров, но что будем там делать, толком не знаем. Хотя у Европы столько рычагов, с помощью которых можно оказать давление на Россию и добиться прекращения войны. Но это невозможно, потому что сейчас в Европе нет ни Маргарет Тэтчер, ни Уинстона Черчилля", - написал Гарисонс.
В завершение эксперт заявил, что необходимо готовиться к "очень серьезным потрясениям". По его мнению, успехи Украины позволили бы Европе вернуться на мировую арену в качестве глобального игрока с минимальными затратами ресурсов. Однако для этого европейцам необходимо действовать самим, а не рассчитывать только на украинцев или американцев.