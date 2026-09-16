Подсчитано, какие латвийские города могут считаться самыми велосипедными

Как сообщает Центральное статистическое управление, из общей протяженности инфраструктуры микромобильности 742,2 км, или 62,1%, составляли совмещенные пешеходные и велосипедные дорожки. Еще 281,1 км, или 23,5%, приходились на пешеходные и велосипедные дорожки, где потоки пешеходов и велосипедистов или пользователей электросамокатов разделены. Оставшиеся 171,2 км, или 14,3%, составляли велосипедные полосы, велосипедные дорожки, рекомендательные велополосы и другие виды инфраструктуры микромобильности.