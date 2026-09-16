Подсчитано, какие латвийские города могут считаться самыми велосипедными
В 2025 году общая протяженность инфраструктуры микромобильности в Латвии составляла 1194,5 км. Среди самоуправлений на первом месте была Рига — 170,4 км, на втором Вентспилс — 73,6 км, на третьем Юрмала — 68,7 км.
Как сообщает Центральное статистическое управление, из общей протяженности инфраструктуры микромобильности 742,2 км, или 62,1%, составляли совмещенные пешеходные и велосипедные дорожки. Еще 281,1 км, или 23,5%, приходились на пешеходные и велосипедные дорожки, где потоки пешеходов и велосипедистов или пользователей электросамокатов разделены. Оставшиеся 171,2 км, или 14,3%, составляли велосипедные полосы, велосипедные дорожки, рекомендательные велополосы и другие виды инфраструктуры микромобильности.
После Риги, Вентспилса и Юрмалы наибольшая общая протяженность такой инфраструктуры была в Огрском крае — 59,7 км, Лиепае — 58,2 км и Валмиерском крае — 52,4 км.
В прошлом году в Риге насчитывалось 53,2 км велосипедных полос и 32,6 км велосипедных дорожек. В совокупности это 85,8 км, или 74,4% от общей протяженности этих двух видов инфраструктуры в Латвии. Общая протяженность велосипедных полос и дорожек в стране составляла 115,4 км: 57,6 км велополос и 57,8 км велосипедных дорожек.