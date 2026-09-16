Что-то вынашивает? Путин разрешил продавать в России противогазы, в том числе детские
Владимир Путин отменил действовавший несколько десятилетий запрет на продажу противогазов населению, вызвав опасения по поводу намерений еще более радикально эскалировать конфликт с Западом, не говоря уже о войне в Украине. Многие вспомнили другое историческое решение, принятое незадолго до кровавого вторжения в соседнюю страну.
Хотя МЧС России объявило об этом только сейчас, Путин подписал соответствующий указ еще 6 августа. Он предусматривает, что с 1 марта 2027 года в России будет разрешена свободная торговля сертифицированными противогазами гражданской обороны, в том числе детскими.
С 22 февраля 1992 года противогазы входили в перечень товаров, свободная реализация которых в России была запрещена. В министерстве столь радикальные изменения комментируют лаконично: "До сих пор в нашей стране не было утвержденных требований к средствам индивидуальной защиты органов дыхания. На рынке встречалась некачественная продукция и подделки. Частично все это поступало к нам из-за рубежа. Теперь качество будет контролироваться".
Население успокаивает и местная пресса. «Повода для волнений нет», - сообщают когда-то респектабельное издание "Аргументы и факты". "Люди покупали противогазы с истекшим сроком годности или подделки, которые в критический момент могли просто не сработать. Теперь вводится обязательная сертификация". Газета также утверждает, что речь идет только о средствах гражданской обороны. "В свободной продаже появятся гражданские фильтрующие противогазы для взрослых, детские противогазы и защитные камеры для младенцев в возрасте до 1,5 лет. Военные противогазы, предназначенные для ведения боевых действий, и промышленные средства защиты от определенных химических веществ под это регулирование не подпадают", — сообщает издание.
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Здесь стоит напомнить, что 13 сентября 2021 года - чуть более чем за 5 месяцев до вторжения в Украину, когда скопления российских войск уже были сконцентрированы у границы соседней страны, а Путин и все остальные говорящие головы категорически отрицали наличие каких-либо агрессивных планов, примерно как сейчас божатся, что не нападут на Европу, — было принято другое историческое решение. А именно: впервые был утвержден государственный стандарт по срочному захоронению трупов в военное и мирное время. Этот стандарт вступил в силу 1 февраля 2022 года, а 24 февраля началось вторжение, которое по продолжительности скоро превзойдет Вторую мировую войну. В данном стандарте определены требования к выбору места захоронения и порядку погребения, размеры братских могил, изложены рекомендации муниципалитетам по созданию запасов мешков для трупов, извести и средств индивидуальной защиты и т. д.
Жизнь показала, что Россия применила этот стандарт незамедлительно, учитывая стремительный рост размеров кладбищ государства-агрессора. Окажется ли массовая торговля противогазами столь же полезной в ближайшее время, покажет время.