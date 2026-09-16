Здесь стоит напомнить, что 13 сентября 2021 года - чуть более чем за 5 месяцев до вторжения в Украину, когда скопления российских войск уже были сконцентрированы у границы соседней страны, а Путин и все остальные говорящие головы категорически отрицали наличие каких-либо агрессивных планов, примерно как сейчас божатся, что не нападут на Европу, — было принято другое историческое решение. А именно: впервые был утвержден государственный стандарт по срочному захоронению трупов в военное и мирное время. Этот стандарт вступил в силу 1 февраля 2022 года, а 24 февраля началось вторжение, которое по продолжительности скоро превзойдет Вторую мировую войну. В данном стандарте определены требования к выбору места захоронения и порядку погребения, размеры братских могил, изложены рекомендации муниципалитетам по созданию запасов мешков для трупов, извести и средств индивидуальной защиты и т. д.