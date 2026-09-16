Elvi займет помещения бывшего Sky на Сигулдском шоссе
Совет по конкуренции разрешил компании Vita mārkets, работающей по франшизе Elvi, открыть магазин этой сети в помещениях бывшего супермаркета Sky в Берги.
Ведомство пришло к выводу, что сделка существенно не изменит структуру рынка, не ослабит конкуренцию и не приведет к возникновению или усилению доминирующего положения ни на одном из рынков, где работают ее участники.
В середине августа Совет по конкуренции получил уведомление Vita mārkets о приобретении прав аренды магазина на Сигулдском шоссе в Берги. Помещения принадлежат компании Skai Property, а ранее торговлю в них вела Skai Baltija.
Vita mārkets планирует продолжить продажу продуктов питания и товаров повседневного спроса, открыв на этом месте магазин Elvi.
Как сообщалось ранее, 26 марта этого года Рижский городской суд признал неплатежеспособной компанию Skai Baltija, управлявшую супермаркетом Sky.
В 2024 году оборот Vita mārkets составил 145,486 млн евро, а прибыль - 5,758 млн евро. Финансовые результаты за 2025 год пока не опубликованы. Компания зарегистрирована в 1997 году, ее уставный капитал составляет 6 млн евро.
Vita mārkets принадлежит компании Fortis VM, владельцами которой являются Имантс Рендениекс (88%), Вита Рендениеце (9%) и Игорь Козловский (3%).