Курьеры сбились с ног: жители Латвии покупают все больше товаров за рубежом
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) сообщила данные о показателях почтовой отрасли за второй квартал 2026 года. За этот период почтовые операторы обработали в общей сложности 13 млн отправлений — письменной корреспонденции и посылок. Большую их часть, 85%, или 11 млн единиц, составили посылки.
Если оценивать посылки по месту назначения, 35% из них были отправлены внутри Латвии, а 65% составили международные отправления — входящие и исходящие трансграничные посылки.
Во втором квартале 2026 года количество входящих трансграничных посылок увеличилось до 5,1 млн единиц по сравнению с 4,6 млн в первом квартале. В то же время количество внутренних посылок сократилось с 4,2 млн до 3,9 млн.
В сегменте внутренних посылок наибольшее количество отправлений во втором квартале 2026 года, как и в первом квартале, обеспечила Omniva — 45% от общего объема. В сегменте поступивших из-за рубежа посылок наибольшую долю, 24%, обработала Latvijas Pasts.
Через пакоматы пользователи получили 67% отправлений. Остальные были доставлены по указанному получателем адресу или выданы в местах оказания почтовых услуг, в том числе в почтовых отделениях.
Сеть пакоматов в Латвии обеспечивают шесть почтовых операторов: Latvijas Pasts, Omniva, DPD Latvija, VENIPAK LATVIJA, SmartPosti и Unisend Latvija. В общей сложности они обслуживают 1893 пакомата по всей Латвии. По сравнению с первым кварталом 2026 года их количество увеличилось на 25, причем наибольший прирост обеспечила Omniva.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители Латвии основательно подсели на услуги пакоматов, обогнав литовцев и эстонцев.