Сбитый во вторник в Литве дрон был российским и должен был лететь в Украину
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что во вторник вечером в Кайшядорском районе был сбит российский беспилотник "Гербера". Он предназначался для атаки на Украину, но отклонился от курса.
"На данный момент, по имеющейся информации, это был беспилотник "Гербера", - сказал Гитанас Науседа журналистам после заседания Государственного совета по обороне в среду. По его словам, "вероятно, это не было преднамеренным действием против Литвы".
"Скорее всего, это был российский дрон, предназначенный для Украины, который был отклонен от курса украинскими средствами радиоэлектронной борьбы и вторгся на территорию нашей страны, где и был сбит", — сказал глава государства.
Он предупредил, что подобные инциденты могут повториться, и для противодействия им необходимо будет улучшить распознавание беспилотников, летающих над зарубежными странами. "Вильнюс находится недалеко от границы, и, несомненно, после обнаружения (...) у нас будет возможность и средства для уничтожения беспилотников или других летательных аппаратов", - сказал президент. По его словам, Литве также необходимы альтернативные средства, чтобы сбивать беспилотники, поскольку их уничтожение истребителями неэффективно.
Агентство BNS сообщало, что во вторник вечером прилетевший в Литву из Беларуси дрон был сбит в Кайшядорском районе, недалеко от Круонисской гидроаккумулирующей электростанции итальянскими истребителями, дислоцированными в Шяуляй. Когда беспилотник пролетал над территорией Литвы, жителям Вильнюсского и Каунасского уездов были разосланы предупреждения о возможной угрозы с воздуха.