Сбитый во вторник в Литве дрон был российским и должен был лететь в Украину

Он предупредил, что подобные инциденты могут повториться, и для противодействия им необходимо будет улучшить распознавание беспилотников, летающих над зарубежными странами. "Вильнюс находится недалеко от границы, и, несомненно, после обнаружения (...) у нас будет возможность и средства для уничтожения беспилотников или других летательных аппаратов", - сказал президент. По его словам, Литве также необходимы альтернативные средства, чтобы сбивать беспилотники, поскольку их уничтожение истребителями неэффективно.