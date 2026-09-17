Жители латвийского города узнали о том, что им повысят стоимость отопления два раза подряд
Фото: Shutterstock
До этого известия в Гулбене все было более или менее неплохо.
В Латвии

Жители латвийского города узнали о том, что им повысят стоимость отопления два раза подряд

Отдел новостей

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В Гулбене с 1 октября 2026 года конечный тариф на тепловую энергию для клиентов составит 81,08 евро/МВт·ч без НДС, что на 6,53% выше действующего тарифа — 76,11 евро/МВт·ч без НДС. Изменение тарифа связано с подорожанием топливного ресурса — древесной щепы.

А с 1 ноября 2026 года конечный тариф на тепловую энергию для клиентов в Гулбене составит уже 84,72 евро/МВт·ч без НДС. Это изменение связано как с ценами на топливо, так и с включением в тариф компонента непредвиденных расходов.

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) признала тариф Gren Gulbene на услуги теплоснабжения и его обоснование соответствующими решению SPRK от 14 апреля 2010 года № 1/7 "Методика расчета тарифов на услуги теплоснабжения". Установленные предприятием тарифы могут вступить в силу в сроки, указанные в сообщении, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

По всем вопросам, связанным с услугами централизованного теплоснабжения, клиентам предлагается обращаться в отдел обслуживания клиентов Gren Gulbene по телефону 64471610 или электронной почте: klienti.gulbene@gren.com.

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