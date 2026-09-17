Жители латвийского города узнали о том, что им повысят стоимость отопления два раза подряд

А с 1 ноября 2026 года конечный тариф на тепловую энергию для клиентов в Гулбене составит уже 84,72 евро/МВт·ч без НДС. Это изменение связано как с ценами на топливо, так и с включением в тариф компонента непредвиденных расходов.