Жители латвийского города узнали о том, что им повысят стоимость отопления два раза подряд
В Гулбене с 1 октября 2026 года конечный тариф на тепловую энергию для клиентов составит 81,08 евро/МВт·ч без НДС, что на 6,53% выше действующего тарифа — 76,11 евро/МВт·ч без НДС. Изменение тарифа связано с подорожанием топливного ресурса — древесной щепы.
А с 1 ноября 2026 года конечный тариф на тепловую энергию для клиентов в Гулбене составит уже 84,72 евро/МВт·ч без НДС. Это изменение связано как с ценами на топливо, так и с включением в тариф компонента непредвиденных расходов.
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) признала тариф Gren Gulbene на услуги теплоснабжения и его обоснование соответствующими решению SPRK от 14 апреля 2010 года № 1/7 "Методика расчета тарифов на услуги теплоснабжения". Установленные предприятием тарифы могут вступить в силу в сроки, указанные в сообщении, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
По всем вопросам, связанным с услугами централизованного теплоснабжения, клиентам предлагается обращаться в отдел обслуживания клиентов Gren Gulbene по телефону 64471610 или электронной почте: klienti.gulbene@gren.com.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинству жителей Латвии уже не избежать крупных счетов за отопление.