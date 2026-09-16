В Елгаве второй месяц подряд поднимают тарифы на отопление
В Елгаве с 1 октября 2026 года конечный тариф на тепловую энергию для клиентов составит 76,46 евро/МВт·ч без НДС, что на 5,7% выше сентябрьского тарифа — 72,33 евро/МВт·ч без НДС. Изменение тарифа связано с изменением цен на топливные ресурсы.
Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) признала тариф Gren Jelgava на услуги теплоснабжения и его обоснование соответствующими решению SPRK от 14 апреля 2010 года № 1/7 "Методика расчета тарифов на услуги теплоснабжения". Установленные предприятием тарифы могут вступить в силу с 1 октября 2026 года, как указано в сообщении, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
SPRK также продолжает рассматривать полный проект тарифа на теплоснабжение, представленный Gren Jelgava в 2025 году. Он вступит в силу после завершения рассмотрения.
По всем вопросам, связанным с услугами централизованного теплоснабжения, клиентам предлагается обращаться в Центр обслуживания клиентов Gren в Елгаве по телефону 63007055 или электронной почте: klienti.jelgava@gren.com.