В Елгаве второй месяц подряд поднимают тарифы на отопление

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) признала тариф Gren Jelgava на услуги теплоснабжения и его обоснование соответствующими решению SPRK от 14 апреля 2010 года № 1/7 "Методика расчета тарифов на услуги теплоснабжения". Установленные предприятием тарифы могут вступить в силу с 1 октября 2026 года, как указано в сообщении, опубликованном в официальном издании Latvijas Vēstnesis.