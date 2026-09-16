Президент помиловал инженера, осужденного после обнаружения уязвимости в системе CSDD
Президент Латвии помиловал инженера, осужденного за вымогательство после обнаружения уязвимости в системе CSDD. Эдгар Ринкевич признал законность приговора, но решил, что общественная польза от действий специалиста была значительно выше вреда.
Советник президента Мартиньш Дрегерис подтвердил агентству LETA, что Эдгар Ринкевич ознакомился с судебными решениями и не ставит под сомнение их законность. В то же время президент принял во внимание важность безопасности государственных информационных систем, в том числе обязанность государственных учреждений постоянно устранять возможные уязвимости своих систем. Кроме того, учитывались общественный интерес в сфере кибербезопасности и необходимость способствовать добросовестному выявлению уязвимостей.
Ринкевич пришел к выводу, что общественная польза от действий Скурулса была значительно выше, чем причиненный им вред.
На основании статьи 45 Конституции Латвии и статьи 4 Закона о помиловании президент 15 сентября решил освободить Скурулса от отбывания основного наказания и снять с него судимость.
В начале сентября вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым Скурулсу за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в IT-системе CSDD был назначен денежный штраф в размере 4290 евро.
Что произошло с системой CSDD
История началась еще в ноябре 2018 года. Тогда CSDD и Государственная полиция сообщили, что обнаружили несанкционированную попытку одного из лиц получить доступ к реестру транспортных средств, а также попытку вымогательства денег. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Госполиции начали уголовный процесс по фактам попытки нарушить работу информационной системы и попытки вымогательства из корыстных побуждений. Полиция задержала Скурулса. Несколько дней он провел в изоляторе временного содержания.
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Суть претензий к Скурулсу заключалась в том, что он обнаружил уязвимость в информационной системе CSDD, однако, по версии следствия и суда, его действия вышли за рамки простого сообщения о проблеме и были квалифицированы как вымогательство.
Таким образом, речь шла не о том, что сам факт обнаружения уязвимости был признан преступлением. Правовая проблема возникла из-за того, каким образом Скурулс действовал после обнаружения уязвимости и требований, связанных с ней.
Скурулс является радиоинженером и инженером-конструктором. Ранее за одно из своих изобретений он получил престижную премию Вальтера Цапа, которую вручают Латвийская академия наук и Патентное ведомство Латвии. Теперь после решения президента основное наказание с него снято, а судимость погашена.