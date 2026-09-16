Президент помиловал инженера, осужденного после обнаружения уязвимости в системе CSDD

История началась еще в ноябре 2018 года. Тогда CSDD и Государственная полиция сообщили, что обнаружили несанкционированную попытку одного из лиц получить доступ к реестру транспортных средств, а также попытку вымогательства денег. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью Госполиции начали уголовный процесс по фактам попытки нарушить работу информационной системы и попытки вымогательства из корыстных побуждений. Полиция задержала Скурулса. Несколько дней он провел в изоляторе временного содержания.