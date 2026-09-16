Суд США разрешил airBaltic получить первые 140 млн евро и продолжить полеты

"Решения суда - важный первый шаг в реструктуризации наших финансовых обязательств. Они позволяют продолжать работу компании и одновременно продвигаться вперед в рамках процедуры Chapter 11. Одобрение DIP-финансирования обеспечивает дополнительную финансовую стабильность, пока мы работаем над созданием более сильной и устойчивой airBaltic. Для наших пассажиров, сотрудников и партнеров в повседневном взаимодействии с авиакомпанией ничего не меняется: мы продолжаем летать, обслуживать пассажиров и сотрудничать с партнерами в обычном порядке", - заявил президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден.