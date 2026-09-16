Суд США разрешил airBaltic получить первые 140 млн евро и продолжить полеты
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic сообщила, что суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка одобрил ее первоначальные ходатайства после начала реструктуризации финансовых обязательств по процедуре Chapter 11, предусмотренной законодательством США.
Решения суда позволяют airBaltic продолжать работу в обычном режиме на протяжении всей процедуры. Суд также предварительно одобрил финансирование компании по механизму debtor-in-possession (DIP). Это позволит airBaltic немедленно получить первые 140 млн евро из ранее объявленного общего финансирования в размере 350 млн евро.
"Решения суда - важный первый шаг в реструктуризации наших финансовых обязательств. Они позволяют продолжать работу компании и одновременно продвигаться вперед в рамках процедуры Chapter 11. Одобрение DIP-финансирования обеспечивает дополнительную финансовую стабильность, пока мы работаем над созданием более сильной и устойчивой airBaltic. Для наших пассажиров, сотрудников и партнеров в повседневном взаимодействии с авиакомпанией ничего не меняется: мы продолжаем летать, обслуживать пассажиров и сотрудничать с партнерами в обычном порядке", - заявил президент и исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден.
Суд разрешил продолжать полеты и выплачивать зарплаты
Одобренные судом первоначальные ходатайства позволяют airBaltic во время процедуры Chapter 11:
- выполнять запланированные рейсы и продолжать остальную деятельность без перерывов;
- выплачивать сотрудникам зарплаты и другие связанные с оплатой труда выплаты;
- выполнять обязательства перед клиентами в обычном порядке;
- выполнять определенные обязательства перед партнерами;
- рассчитываться с поставщиками за товары и услуги, полученные 14 сентября 2026 года или позднее, а также платить налоги, страховые взносы и сборы регулирующим органам.
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Как подчеркивает авиакомпания, для пассажиров ничего не меняется: рейсы выполняются по запланированной программе. Возвраты денег, ваучеры, подарочные карты, баллы программы лояльности и выплаты по претензиям, связанным с багажом или услугами, обрабатываются по действующим правилам.
Пассажирам, у которых запланированы перелеты с airBaltic, никаких дополнительных действий предпринимать не нужно.
На время реструктуризации предусмотрено 350 млн евро
Организатором привлечения DIP-финансирования выступила компания Strategic Value Partners. Средства предоставляют Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management. Они предназначены для поддержания платежеспособности и работы airBaltic во время процедуры Chapter 11.
Деньги будут поступать несколькими частями. Следующие суммы станут доступны по мере реструктуризации в соответствии с условиями финансирования, а при необходимости - после получения дополнительных разрешений американского суда.
Вместе с денежными поступлениями от текущей деятельности это финансирование должно обеспечить работу airBaltic и проведение финансовой реструктуризации.
DIP - специальный вид финансирования для компаний, проходящих реструктуризацию по процедуре Chapter 11. Он позволяет им получать средства для продолжения работы под надзором суда.
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Компания продолжит переговоры с кредиторами
После одобрения первоначальных ходатайств и получения предварительного доступа к финансированию airBaltic продолжит реструктуризацию финансовых обязательств под надзором американского суда, а также переговоры с кредиторами и другими заинтересованными сторонами.
Цель компании - добиться более устойчивой структуры капитала и конкурентоспособного уровня затрат.