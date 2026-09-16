С 16 сентября в Латвии оформляют только новые электронные направления: что нужно знать пациентам

В течение 180 дней необходимо связаться с медицинским учреждением и записаться на услугу. Речь идет именно о сроке записи, а не о том, что за это время нужно успеть попасть на прием. При этом запись можно отменить в любой момент, а уже выданное направление использовать для другой записи - например, если в другом учреждении найдется более раннее время.