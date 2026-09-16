С 16 сентября в Латвии оформляют только новые электронные направления: что нужно знать пациентам
Фото: Otkrito
С 16 сентября врачи в Латвии оформляют только электронные направления нового образца.
В Латвии

С 16 сентября в Латвии оформляют только новые электронные направления: что нужно знать пациентам

Отдел информации

Otkrito.lv

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С сегодняшнего дня, 16 сентября, в системе здравоохранения Латвии используются только электронные направления нового поколения. Латвийский центр цифрового здравоохранения впервые внедрил их 20 ноября прошлого года.

До сих пор действовал переходный период: наряду с новыми электронными направлениями медики могли оформлять и направления старого образца, которые использовались с 2019 года.

Для врачей, работающих непосредственно на портале E-veselība, возможность выписывать старые направления отключили еще 28 августа. Для тех, кто пользуется внутренними информационными системами медицинских учреждений, последним днем их оформления стало 15 сентября.

Теперь электронные направления необходимо оформлять в новом структурированном формате - на портале E-veselība или во внутренней системе медицинского учреждения, если она соответствующим образом подключена к E-veselība.

Для медиков подготовлен обучающий материал по оформлению новых электронных направлений на портале.

Что нужно знать пациентам

Электронное направление можно использовать для консультаций врачей-специалистов, диагностических обследований, медицинского ухода на дому, а также других амбулаторных и стационарных услуг. Исключение составляют лабораторные исследования: их перевод на полностью цифровые направления еще продолжается.

Как и прежде, к специалистам прямого доступа можно обращаться без направления. Среди них - гинеколог, педиатр, офтальмолог и другие.

Все электронные направления хранятся в защищенной государственной системе E-veselība. Пациент может просмотреть их на портале и при необходимости распечатать.

Каждому направлению присваивается уникальный номер. По одному электронному направлению можно записаться в очередь на одну услугу.

На запись к врачу отводится 180 дней

В течение 180 дней необходимо связаться с медицинским учреждением и записаться на услугу. Речь идет именно о сроке записи, а не о том, что за это время нужно успеть попасть на прием. При этом запись можно отменить в любой момент, а уже выданное направление использовать для другой записи - например, если в другом учреждении найдется более раннее время.

Как перенести запись в другую клинику

Если до приема остается больше пяти дней, новое медицинское учреждение автоматически перенимает электронное направление через E-veselība или свою внутреннюю информационную систему. Пациенту не нужно отдельно звонить в прежнюю клинику и отменять визит.

Если до приема остается пять дней или меньше, сначала нужно связаться с учреждением, в котором пациент уже записан, и отменить визит. После этого другая клиника сможет оформить новую запись по тому же электронному направлению.

По вопросам работы системы можно обращаться в службу поддержки E-veselība. Она консультирует ежедневно с 8:00 до 20:00 по телефону 67803300 или электронной почте atbalsts@eveseliba.gov.lv.

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