Медики требуют отставки Хосама Абу Мери и готовят протест у Кабинета министров
Совет Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) решил добиваться повышения зарплат всех работников здравоохранения в государственном бюджете на 2027 год, организовать пикет у Кабинета министров и потребовать отставки министра здравоохранения Хосама Абу Мери ("Новое Единство").
Профсоюз повторно обратился в Министерство здравоохранения, указав на низкие зарплаты, нехватку персонала и чрезмерную нагрузку. LVSADA требует повысить оплату труда всех работников отрасли в 2027 году не менее чем на 30%, включив необходимые средства в тарифы на оплачиваемые государством медицинские услуги.
Также профсоюз требует пересмотреть правила Кабинета министров о минимальной месячной зарплате и специальных доплатах работникам здравоохранения и ввести механизм регулярного пересмотра оплаты труда.
В сентябре Министерство здравоохранения сообщило профсоюзу, что для повышения зарплат на 25,4% необходимо 228,7 млн евро. Участники встречи признали серьезность ситуации, однако решение о выделении денег принято не было. Не определены ни дальнейший план действий, ни сроки принятия решения.
Как отмечает LVSADA, в проекте ответа Кабинета министров по бюджету на 2027 год признается, что здравоохранению дополнительно требуется 663 млн евро. При этом на кадровые нужды указана потребность лишь в 45,2 млн евро. Сколько денег действительно будет выделено, в документе не определено.
Совет профсоюза решил организовать пикет у Кабинета министров с соблюдением требований закона "О собраниях, шествиях и пикетах". Бюро LVSADA поручено подготовить акцию и подать необходимые документы, выяснить, сколько человек готовы участвовать, а также проинформировать профсоюзные организации и их членов. Присоединиться к протесту планируют пригласить партнеров, другие профсоюзы, профессиональные объединения медиков и пациентские организации.
Одновременно совет LVSADA выразил недоверие министру здравоохранения Абу Мери и потребовал его отставки. Профсоюз объясняет это тем, что министр не смог добиться конкретного решения правительства, подкрепленного достаточным финансированием для преодоления кризиса в здравоохранении.
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В решении совета отмечается, что предусмотренная Основными направлениями общественного здоровья на 2021-2027 годы цель довести государственное финансирование здравоохранения до 6% ВВП в 2027 году не будет достигнута. Не введена и предусмотренная этим документом ежегодная индексация целевых зарплат медицинских работников в соответствии с ростом оплаты труда в стране.
Если правительство не примет конкретных и обеспеченных финансированием решений о расходах на здравоохранение и повышении зарплат всех работников отрасли, бюро LVSADA должно будет созвать внеочередное заседание совета. На нем решат, какие дальнейшие предусмотренные законом меры предпринять для защиты коллективных интересов работников.
Председатель профсоюза Лига Бариня на заседании совета заявила, что существенных изменений в отрасли не наблюдается с 2021 года. Она также раскритиковала общение с министром здравоохранения, отметив, что добиться полноценного диалога о проблемах отрасли и необходимых решениях сложно. В профсоюзе не считают, что министр приложил все усилия для защиты интересов здравоохранения.
По словам Барини, возможности высказать свою позицию по важным для отрасли вопросам на заседаниях правительства также ограничены. Это мешает социальным партнерам полноценно участвовать в принятии решений.
LVSADA обращает внимание, что в докладе Еврокомиссии о Латвии за этот год отмечены недостаточное государственное финансирование здравоохранения и серьезная нехватка кадров. На 1000 жителей Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры, тогда как в среднем по Евросоюзу - 4,3 врача и 7,6 медсестры. При этом более 40% врачей и медсестер в Латвии уже исполнилось 55 лет.