Медики требуют отставки Хосама Абу Мери и готовят протест у Кабинета министров

LVSADA обращает внимание, что в докладе Еврокомиссии о Латвии за этот год отмечены недостаточное государственное финансирование здравоохранения и серьезная нехватка кадров. На 1000 жителей Латвии приходится 3,4 врача и 4,2 медсестры, тогда как в среднем по Евросоюзу - 4,3 врача и 7,6 медсестры. При этом более 40% врачей и медсестер в Латвии уже исполнилось 55 лет.