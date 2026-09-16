После трагедии Анны Янсоне прошло почти 3 года: что изменилось для молодых матерей с послеродовой депрессией
Недавнее громкое судебное разбирательство в США вновь заставило говорить о том, насколько опасными могут быть психические расстройства после родов и что происходит, когда женщина остается без необходимой помощи. Почти три года назад похожий вопрос потряс и Латвию после смерти Анны Янсоне и ее четырехмесячной дочери. Что изменилось за это время?
Ранее Otkrito.lv сообщал, что жительница США Линдси Клэнси признала, что убила троих детей, но утверждала, что не понимала, что делает. Девять присяжных были готовы признать ее невиновной из-за послеродового психоза, однако один мужчина заблокировал единогласный вердикт.
В свою очередь в Латвии прошло почти три года с момента трагической гибели учительницы Анны Янсоне и ее маленькой дочери. Осенью 2023 года сначала было объявлено об их исчезновении, после чего начались масштабные поиски. Трагедия была связана с тяжелой послеродовой депрессией у женщины.
Это, как выяснилось, был не первый случай в Латвии, когда молодая мать после родов больше не хотела жить. Подобные случаи фиксировались и раньше, однако не получали такого резонанса, как смерть четырехмесячной девочки и ее матери Анны, о чем писали и говорили практически все латвийские СМИ.
В марте 2024 года Сейм, получив коллективное обращение, подписанное более чем 10 000 граждан, поручил Кабинету министров разработать план действий по расширению поддержки во время беременности, родов и послеродового периода. Это было сделано: в ноябре 2025 года правительство утвердило план улучшения здоровья матери и ребенка на 2025-2027 годы. Он предусматривает укрепление физического и психического здоровья матери и ребенка, расширение роли акушерки в ведении беременности, родах и послеродовом уходе, а также улучшение преемственности медицинской помощи.
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Однако одно дело - написать план на бумаге, и совсем другое - реализовать его на практике. Приходится признать, что реальные изменения начались только в 2026 году: в стране создана система послеродовой поддержки, которую постепенно внедряют.
Однако это пока не та комплексная и непрерывная модель поддержки, о которой говорили после трагедии. При этом, как выяснили исследователи Рижского университета имени Страдиня, в Латвии от послеродовой депрессии страдает почти каждая пятая молодая мать (18%). Это на 50% больше, чем в Западной Европе, и немного выше среднего показателя по Восточной Европе (16,6%). Тем не менее данные Национальной службы здравоохранения показывают, что помощь была оказана ничтожному числу женщин. Например, в 2025 году из примерно 11,6 тысячи молодых матерей оплачиваемую государством помощь получили лишь 0,45%.