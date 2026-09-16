После трагедии Анны Янсоне прошло почти 3 года: что изменилось для молодых матерей с послеродовой депрессией

Однако это пока не та комплексная и непрерывная модель поддержки, о которой говорили после трагедии. При этом, как выяснили исследователи Рижского университета имени Страдиня, в Латвии от послеродовой депрессии страдает почти каждая пятая молодая мать (18%). Это на 50% больше, чем в Западной Европе, и немного выше среднего показателя по Восточной Европе (16,6%). Тем не менее данные Национальной службы здравоохранения показывают, что помощь была оказана ничтожному числу женщин. Например, в 2025 году из примерно 11,6 тысячи молодых матерей оплачиваемую государством помощь получили лишь 0,45%.