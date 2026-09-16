"Ему просто нравятся дети..." Даже человек, которому вы доверяете, может оказаться педофилом
Сексуальный насильник не всегда является незнакомцем - это может быть человек, которого ребенок хорошо знает и которому доверяет семья. Психолог Зане Авотиня рассказывает, на какие сигналы в отношениях между взрослым и ребенком родителям следует обращать особое внимание.
Педофилия может казаться чем-то далеким - чем-то, что не происходит в моем городе, на моей улице и уж точно не в моей семье. Однако в случаях сексуальной эксплуатации детей насильником не всегда является пугающий незнакомец. Это также может быть человек из ближайшего окружения ребенка. Кроме того, потенциального насильника невозможно определить по внешности, профессии или социальному положению. Поэтому гораздо важнее замечать поведение взрослого, который систематически нарушает границы ребенка.
Можно ли распознать педофила?
"Было бы прекрасно, если бы мы имели какие-то особые, однозначные признаки, по которым можно было бы распознавать сексуальных насильников", - говорит психолог. Опытные специалисты сталкиваются со случаями, когда возникают подозрения в сексуальном насилии со стороны человека, заботящегося о ребенке, однако первое впечатление об этом человеке очень хорошее - заботливый и внимательный отец или отчим, который кажется искренне заинтересованным в благополучии ребенка. Лишь позднее раскрывается совершенно иная картина.
Следует обращать внимание на ситуации, когда взрослый проявляет чрезмерный интерес к конкретному ребенку, ищет возможности регулярно оставаться с ним наедине, старается присутствовать, когда ребенок переодевается или моется, а также настойчиво предлагает помогать в действиях, с которыми ребенок в соответствии со своим возрастом уже способен справляться самостоятельно.
Тревожным также может быть систематическое несоблюдение телесных границ ребенка или появление в общении шуток сексуального характера и разговоров, не соответствующих возрасту ребенка. Вместе с тем следует подчеркнуть - один такой признак сам по себе не доказывает, что человек является сексуальным насильником. Необходимо оценивать совокупность поведения, контекст и то, уважает ли взрослый границы ребенка.
Насильник может казаться очень дружелюбным
Люди, которые хотят сексуально эксплуатировать ребенка, могут быть очень искусными манипуляторами. Они могут вести себя дружелюбно и внимательно, хорошо понимать интересы и потребности ребенка и знать, какие слова использовать, чтобы завоевать его доверие.
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Кроме того, насильник может стремиться завоевать доверие не только ребенка, но и его семьи. Чем более безопасным и надежным он кажется родителям, тем легче может возникнуть возможность оставаться с ребенком наедине.
Педофильские наклонности невозможно определить по социальному статусу человека, его образованию или профессии. Поэтому родителям гораздо больше следует обращать внимание на конкретные действия человека и его отношение к границам ребенка.
Если подозрения вызывает учитель или спортивный тренер
Особенно сложно заметить нарушение границ может быть в ситуациях, когда речь идет о человеке, которому родители доверили ребенка - учителе, спортивном тренере, руководителе кружка или другом авторитетном взрослом.
Хороший контакт с ребенком, индивидуальное внимание или желание ему помочь сами по себе не являются чем-то подозрительным. Однако международные специалисты по защите детей рекомендуют обращать внимание на случаи, когда
взрослый систематически уделяет одному ребенку особое внимание, предоставляет привилегии, дарит подарки, без очевидной необходимости регулярно старается оставаться с ним вдвоем или проводит с ребенком время вне своих профессиональных обязанностей.
Внимания заслуживает также личная переписка, не связанная с учебой или тренировками, шутки или комментарии сексуального характера, чрезмерная физическая близость и попытки стать для ребенка особым человеком, которому тот доверяет, одновременно выстраивая отношения, о которых ребенок не хочет рассказывать родителям или о которых его побуждают не рассказывать.
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В спорте физический контакт сам по себе может быть нормальной частью тренировки - тренеру может потребоваться показать или скорректировать положение тела. Тревогу вызывает ненужный, сексуализированный или неприятный для ребенка контакт, а также выраженное ребенком нежелание оставаться с тренером наедине.
Если ребенок внезапно больше не хочет ходить на тренировки, которые раньше любил, боится индивидуальных занятий или раздевалки, становится тревожным, когда упоминается конкретный учитель или тренер, стоит выяснить причину. Важно не пытаться самостоятельно "диагностировать" у человека педофильские наклонности. Гораздо важнее реагировать на конкретные нарушения границ и серьезно воспринимать слова ребенка.
Педофил может приблизиться к ребенку и через интернет
В наши дни насильнику даже не обязательно находиться в физической близости от ребенка. Завоевание доверия ребенка, или grooming, может происходить в социальных сетях, играх, чатах и приложениях для общения. Кроме того, человек по другую сторону экрана может лгать о своем возрасте и личности, в том числе выдавать себя за ровесника ребенка.
Начало может казаться совершенно невинным. Человек интересуется увлечениями ребенка, играет в те же игры, делает комплименты, выслушивает его проблемы и создает ощущение: "Я понимаю тебя лучше, чем другие". Позже могут появиться подарки, игровая валюта или другие блага, просьбы перейти на более приватный канал общения и все более личные вопросы. Следующим шагом может стать просьба хранить переписку в тайне, сексуальные разговоры, просьбы прислать обнаженные фотографии или интимные видео либо попытка договориться о личной встрече. Насильники могут выдавать себя за более молодых людей, использовать комплименты и общие интересы, предлагать различные блага и просить материалы сексуального характера.
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Ребенок должен знать простой принцип - в интернете человек может оказаться не тем, за кого себя выдает.
Если человек, с которым ребенок познакомился в интернете, просит обнаженные фотографии или интимное видео, начинает сексуальные разговоры, побуждает скрывать отношения от родителей или предлагает тайно встретиться, ребенку следует рассказать об этом доверенному взрослому.
Если ребенок уже отправил обнаженное фото
Это ситуация, в которой особенно важна реакция родителей.
Если ребенок уже отправил интимную фотографию или видео, ему не следует продолжать выполнять требования другого человека. Насильник может использовать полученный материал для шантажа - угрожать его распространением, если ребенок не отправит новые фотографии, видео, деньги или не выполнит другие требования. Следует помнить, что отправка новых материалов или оплата обычно не гарантируют прекращения шантажа.
Поэтому ребенок должен заранее знать: даже если ты сделал что-то, за что тебе стыдно или о чем страшно рассказывать, приходи и скажи. Если ребенок знает, что за такую откровенность его накажут, отберут телефон или запретят пользоваться интернетом, ему может быть гораздо сложнее попросить о помощи. Это, в свою очередь, дает насильнику возможность использовать страх ребенка и продолжать манипуляции.
Дети подают сигналы - как их заметить?
Не существует одного признака, который однозначно свидетельствовал бы о сексуальном насилии. Однако несколько внезапных или нехарактерных для возраста ребенка изменений в поведении могут стать причиной обратить на происходящее повышенное внимание.
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Ребенок может начать избегать прикосновений и физического контакта, стать эмоционально замкнутым или как будто застывшим. Могут появиться не соответствующие возрасту ребенка знания о сексуальности, имитация сексуальных действий в играх или рисунках.
В то же время интерес к собственному телу или мастурбация на определенных этапах развития ребенка сами по себе не свидетельствуют о сексуальном насилии. Следует учитывать возраст ребенка, интенсивность поведения, контекст и другие изменения. Если речь идет о возможном вовлечении в интернете, ребенок может внезапно стать очень скрытным в отношении своего телефона, тревожиться после получения сообщений, проводить в интернете гораздо больше или меньше времени, чем раньше, или не суметь объяснить происхождение новых подарков или других вещей. Эти признаки сами по себе также ничего не доказывают, однако их совокупность может стать поводом для спокойного разговора.
Если у родителей появились сомнения
Родителям может быть чрезвычайно трудно допустить мысль, что ребенку мог причинить вред человек, которому они сами доверяют. Поэтому изменениям в поведении ребенка нередко пытаются найти другие объяснения - ребенок ревнует маму к ее новым отношениям, недавно начал ходить в детский сад или школу, переживает какой-то конфликт или болел.
Конечно, у изменений в поведении может быть очень много причин, и они автоматически не означают насилие. Однако если у родителя неоднократно возникает ощущение, что что-то не так, это не следует просто игнорировать.
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Граница между наготой и нарушением границ
Родители иногда спрашивают, как понять, где проходит граница между приемлемой наготой в семье и ситуацией, в которой границы ребенка уже нарушаются. Например, нормально ли, если мама моет спину своему 14-летнему сыну?
Психолог объясняет, что следует оценивать ситуацию, необходимость и цель действия. Если подросток повредил спину и ему необходима помощь, это одна ситуация. Совершенно другой является действие с сексуальным намерением. Важно учитывать также возраст ребенка, уровень его самостоятельности и его собственные границы.
Ребенок должен знать - он имеет право сказать "нет"
Психолог подчеркивает, что сексуальные насильники могут использовать страх и стыд ребенка, а также его убежденность в том, что взрослому нельзя сопротивляться. Поэтому одним из наиболее эффективных средств защиты ребенка является соответствующее его возрасту образование. Ребенок должен понимать, что его тело принадлежит ему самому.
Он имеет право отказаться от прикосновения, которое ему неприятно, даже если этого хочет взрослый. Ребенок должен знать, что другие люди не имеют права прикасаться к интимным частям его тела без обоснованной причины.
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Это касается и семьи. Если ребенок не хочет обнимать или целовать родственника, не следует его заставлять. Так ребенок в повседневной жизни учится тому, что его "нет" в отношении собственного тела необходимо уважать. Даже в ситуациях, когда родителю или врачу необходимо прикоснуться к интимным частям тела ребенка по состоянию здоровья или по гигиеническим причинам, ребенку понятным для его возраста образом можно объяснить, что будет сделано и почему.
В свою очередь, физическое наказание - порка, тычки, таскание за волосы или уши - может передать ребенку противоположный посыл: что взрослый имеет право обращаться с его телом против его воли.
Самое главное - чтобы ребенок не боялся рассказать
Отношения в семье могут стать одним из важнейших механизмов защиты ребенка. Ребенок должен знать, что о неприятном, смущающем или пугающем опыте он может рассказать родителям и не будет за это наказан. Насильник может сказать ребенку: "Мама тебе не поверит", "Ты сам виноват", "Это наш секрет" или угрожать последствиями, если ребенок расскажет. В процессе груминга действительно используются секретность, создание чувства вины, изоляция и шантаж, чтобы получить контроль над ребенком.
Поэтому посыл родителей должен быть противоположным: "Ты можешь рассказать мне что угодно. Даже если кто-то велел тебе держать это в секрете. Даже если ты сам сначала согласился. Даже если ты отправил фотографию или сделал что-то, за что тебе сейчас стыдно. Я тебя выслушаю и помогу".
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И ребенок должен знать еще одну очень простую вещь - если взрослый или кто-то в интернете заставляет его чувствовать себя неловко, пытается прикоснуться к его телу, просит интимные фотографии, заставляет что-то скрывать от родителей или пугает, ребенок имеет право сказать "нет", уйти, прекратить переписку и обратиться за помощью.
Статус взрослого этого правила не меняет. Это может быть незнакомец в интернете, родственник, друг семьи, учитель, тренер или человек, которого ребенок до сих пор очень уважал и которому доверял. В значительной степени сами взрослые виноваты в том, что учат: ребенок не должен кричать, не должен говорить взрослым "нет" и "не хочу". Именно такие дети являются легкой добычей для педофилов.