"Ему просто нравятся дети..." Даже человек, которому вы доверяете, может оказаться педофилом

В то же время интерес к собственному телу или мастурбация на определенных этапах развития ребенка сами по себе не свидетельствуют о сексуальном насилии. Следует учитывать возраст ребенка, интенсивность поведения, контекст и другие изменения. Если речь идет о возможном вовлечении в интернете, ребенок может внезапно стать очень скрытным в отношении своего телефона, тревожиться после получения сообщений, проводить в интернете гораздо больше или меньше времени, чем раньше, или не суметь объяснить происхождение новых подарков или других вещей. Эти признаки сами по себе также ничего не доказывают, однако их совокупность может стать поводом для спокойного разговора.