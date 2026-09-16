ФОТО: Рига встретила "Улю" - известные в Латвии люди собрались на премьере фильма об Ульяне Семеновой

Ульяна Семенова ушла из жизни 8 января 2026 года в возрасте 73 лет. С 1968 по 1987 год она была лидером рижской команды ТТТ и сборной Латвии. За свою карьеру Семенова 11 раз завоевывала Кубок европейских чемпионов, становилась обладательницей Кубка Лилианы Ронкетти и четырежды побеждала на Спартакиаде народов СССР. В составе сборной СССР она дважды стала олимпийской чемпионкой, трижды - чемпионкой мира и десять раз - чемпионкой Европы.