Премьера фильма "Уля" в Splendid Palace
Вечером 15 сентября в рижском кинотеатре Splendid Palace прошла торжественная премьера фильма "Уля". На показ собрались создатели картины, известные деятели ...
ФОТО: Рига встретила "Улю" - известные в Латвии люди собрались на премьере фильма об Ульяне Семеновой
15 сентября в рижском кинотеатре Splendid Palace состоялась закрытая латвийская премьера художественного фильма "Уля", созданного режиссером Виестурсом Кайришсом и актером Карлисом Арнолдсом Авотсом. В широкий прокат картина о легендарной баскетболистке Ульяне Семеновой выходит в среду, 16 сентября.
Вечером 15 сентября в рижском кинотеатре Splendid Palace прошла торжественная премьера фильма "Уля". На показе побывали президент Латвии Эдгар Ринкевич, режиссер Виталий Манский, бывший президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой, председатель правления Rietumu Banka Елена Бурая, режиссер и продюсер Андрейс Экис, создатели картины, политики, известные деятели культуры и другие приглашенные гости. После окончания фильма зрители приветствовали его создателей овациями стоя.
В основу фильма легла идея Авотса о поиске себя девочкой-подростком, вдохновленная биографией латвийской баскетболистки Ульяны Семеновой. Действие разворачивается в конце 1960-х годов. Картина рассказывает о пути Ули из отдаленного латвийского хутора к возможности стать звездой мирового спорта.
Сценарий написали Карлис Арнолдс Авотс, Ливия Улмане и Андрис Фелдманис. Режиссер фильма - Виестурс Кайришс, продюсер - Гунтис Тректерис. За операторскую работу отвечал польский кинооператор Войцех Старонь, художником-постановщиком стала Иева Юрьяне.
Международная премьера "Ули" состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля. Латвия также выдвинула картину на премию Американской киноакадемии "Оскар".
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Премьера фильма "Уля" в Каннах
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С выходом фильма в латвийский прокат в нескольких городах пройдут специальные показы. Зрители смогут не только посмотреть картину, но и встретиться с ее создателями, услышать истории со съемок и узнать больше о работе над фильмом.
В Риге показы с участием творческой команды состоятся 16 сентября в кинотеатрах Forum Cinemas и Splendid Palace, а также 19 сентября в Apollo Kino Rīga Plaza. В Цесисе такая встреча запланирована на 18 сентября в концертном зале Cēsis. Показ с создателями фильма пройдет и в валмиерском кинотеатре Kino Gaisma.
20 сентября команда представит картину в концертном зале Gors в Резекне и Доме культуры Виляны, 21 сентября - во Дворце культуры Даугавпилса, а 27 сентября - в Тукумском городском доме культуры.
"Уля" - совместный проект Латвии, Эстонии, Польши и Литвы. Фильм создан студией Ego Media в сотрудничестве с эстонской Allfilm, польской Staron Film и литовской Tremora.
Ульяна Семенова ушла из жизни 8 января 2026 года в возрасте 73 лет. С 1968 по 1987 год она была лидером рижской команды ТТТ и сборной Латвии. За свою карьеру Семенова 11 раз завоевывала Кубок европейских чемпионов, становилась обладательницей Кубка Лилианы Ронкетти и четырежды побеждала на Спартакиаде народов СССР. В составе сборной СССР она дважды стала олимпийской чемпионкой, трижды - чемпионкой мира и десять раз - чемпионкой Европы.
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В 1993 году Семенова стала первой европейской баскетболисткой, включенной в Зал славы баскетбола в Спрингфилде. В 1999 году ее приняли в Зал славы женского баскетбола, а в 2007 году - в Зал славы ФИБА.
После завершения спортивной карьеры Семенова создала и долгие годы возглавляла Социальный фонд латвийских олимпийцев, организуя различную помощь ветеранам спорта.