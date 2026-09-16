"Как мне добраться до работы?" Последствия протеста перевозчиков ощущаются по всей Латвии

"Мы не хотим протестовать - мы хотим добиться решения. Однако более чем год продолжавшиеся дискуссии, расчеты и предложения до сих пор не привели к результату, который позволил бы перевозчикам работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Сейчас необходимо не в очередной раз откладывать принятие решений, а сделать конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, при которой осенью, уже после выборов в Сейм, отрасль окажется в еще более тяжелом финансовом положении", - перед акцией протеста заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA) Иво Ошениекс.