"Как мне добраться до работы?" Последствия протеста перевозчиков ощущаются по всей Латвии
В среду, 16 сентября, пассажирам в некоторых регионах Латвии приходится сталкиваться с серьезными трудностями - восемь пассажирских перевозчиков участвуют в акции протеста "День без регионального общественного транспорта", в течение всего дня не выполняя часть заказанных государством региональных автобусных рейсов. По оценкам перевозчиков, акция может затронуть до 3000 рейсов и около 60 000 пассажиров.
В акции участвуют SIA Daugavpils autobusu parks, SIA Hansabuss Latvija, AS Talsu autotransports, AS Rēzeknes autobusu parks, SIA Norma-A, осуществляющая перевозки под брендом Ecolines, AS Liepājas autobusu parks, AS Nordeka и SIA Dautrans.
Например, Liepājas autobusu parks в среду не выполняет около 800 региональных рейсов. При этом компания сохранила четыре коммерческих рейса - два из Лиепаи и два из Риги. Деньги за заранее приобретенные билеты на отмененные рейсы планируется вернуть. Городской общественный транспорт Лиепаи из-за протеста не пострадал.
Особенно много неопределенности ранее было связано с VTU Valmiera. Изначально компания сообщила, что присоединится к акции протеста, а жителей Лимбажского края предупредили об ожидаемой отмене рейсов. Однако перед началом протеста решение было изменено. 15 сентября Валмиерская краевая дума сообщила, что VTU Valmiera не будет участвовать в акции и 16 сентября обеспечит все региональные рейсы в обычном режиме. В самоуправлении объяснили, что решение принято в интересах жителей, чтобы люди могли добраться на работу, дети - в школу, а пассажиры - на заранее запланированные медицинские и другие услуги.
Из-за протеста автобусов меняется организация учебы
Последствия ощущают не только пассажиры, которые ездят на автобусах на работу. В Елгавском крае самоуправлению пришлось отдельно организовать доставку школьников в учебные заведения. Общественный транспорт Елгавы курсирует в обычном режиме, однако часть школьников в крае ежедневно пользуется именно региональными автобусами.
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В свою очередь, для учеников 3-12-х классов средней школы Калнциемса в волости Валгунде в среду занятия организованы дистанционно. Самоуправление объясняет это большим количеством школьников, которых затронули изменения в движении общественного транспорта.
В Салдусском крае перевозки школьников, напротив, не затронуты и обеспечиваются в обычном порядке.
Пассажиры чувствуют себя оставленными без решения проблемы
В социальных сетях акция протеста вызвала широкие дискуссии. Особенно недовольны пассажиры, для которых региональный автобус - не просто один из нескольких вариантов, а единственный способ добраться на работу, в школу или к врачу.
Татьяна, комментируя ситуацию в Айзкраукльском крае, пожаловалась на недостаток информации: "Айзкраукльский край, пожалуйста, не просто перепубликуйте пустой пост LPPA а запросите конкретную информацию об отмененных в регионе рейсах. Как нам планировать поездку в медицинское учреждение, школу, на работу? Какие конкретно рейсы будут отменены?"
Санта добавляет, что еще за день до протеста на указанном сайте не было опубликовано информации об изменениях. Раивис, в свою очередь, обращает внимание на людей, у которых нет собственного автомобиля: "Не все ездят на работу на машине! А будет ли акция - один день без общественного транспорта = один оплачиваемый выходной?"
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В похожей ситуации оказалась Аусма, которая пишет, что на работе от нее все равно ожидают присутствия: "Начальство этого не понимает, кричит на меня, что это мои проблемы - как добраться до работы. Кто теперь это компенсирует?"
Часть людей поддерживает перевозчиков и считает, что без громкой акции протеста внимание к проблемам отрасли привлечь не удалось бы. Другие указывают, что перевозчики сами ранее участвовали в конкурсах и предлагали цену, за которую были готовы обеспечивать услуги в течение длительного срока, поэтому теперь требовать от государства дополнительных денег, по их мнению, необоснованно.
Перевозчики: цены по договорам больше не соответствуют реальности
Сами перевозчики объясняют ситуацию иначе. По их мнению, цены по договорам были установлены в совершенно других экономических условиях. Ассоциация указывает, что с момента подачи предложений цены на топливо выросли более чем на 56%, а общая инфляция достигла 38,1%, поэтому предусмотренная договорами оплата больше не соответствует фактическим расходам.
"Мы не хотим протестовать - мы хотим добиться решения. Однако более чем год продолжавшиеся дискуссии, расчеты и предложения до сих пор не привели к результату, который позволил бы перевозчикам работать в соответствии с фактическими затратами на услуги. Сейчас необходимо не в очередной раз откладывать принятие решений, а сделать конкретные шаги, чтобы не допустить ситуации, при которой осенью, уже после выборов в Сейм, отрасль окажется в еще более тяжелом финансовом положении", - перед акцией протеста заявил президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA) Иво Ошениекс.
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LPPA также призывает обеспечить перевозчикам компенсацию существенного роста цен на топливо, вызванного последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное финансирование из государственного бюджета для покрытия расходов, которые возникнут в результате изменения долгосрочных договоров.
Перевозчики отмечают, что условия действующих долгосрочных договоров и цены в них были сформированы в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 56%, а общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате предусмотренная договорами цена услуг уже давно не соответствует фактическим расходам, необходимым для обеспечения общественного транспорта.
"Мы уже более года обсуждаем этот вопрос с Министерством сообщения и Дирекцией автомобильного транспорта, предоставили расчеты и экспертные заключения и вместе искали юридически возможное решение. Однако до сих пор не принято решение, которое позволило бы привести цены по договорам в соответствие с текущей экономической ситуацией. Тем временем перевозчики продолжают выполнять свои договорные обязательства, чтобы жители регионов могли добираться на работу, в школу, к врачу и в другие места", - отмечает Иво Ошениекс.
Он подчеркивает, что вопрос уже не сводится только к финансовой стабильности компаний-перевозчиков. "Речь идет о способности системы общественного транспорта продолжать работать в долгосрочной перспективе. Если расходы по договорам годами не соответствуют фактической экономической ситуации, возрастает риск того, что перевозчики больше не смогут обеспечивать услуги. Поэтому сейчас необходимы действия государства - а не очередное обещание во время предвыборной кампании найти решение без конкретных решений", - подчеркивает президент LPPA.
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Примечательно, что всего за день до протеста, 15 сентября, правительство поддержало выделение дополнительных 9,85 млн евро на обеспечение регионального общественного транспорта. Деньги будут взяты из средств на непредвиденные случаи и предназначены для того, чтобы в 2026 году региональный общественный транспорт мог продолжать курсировать в объеме 2025 года.
В свою очередь, Авторанспортная дирекция предупредила, что за невыполненные рейсы к перевозчикам будут применены предусмотренные договорами санкции.