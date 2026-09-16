В октябре некоторые пенсионеры получат неожиданную доплату - к кому это будет относиться

Условный пример показывает, как это работает. Если до 1 апреля человек получал пенсию в размере 800 евро, а после апрельского перерасчета она выросла до 815 евро, дополнительные взносы за февраль и март могли привести к еще одному увеличению - на 3 евро в месяц. В таком случае фактический размер пенсии с апреля должен был составлять 818 евро, однако до сентября человек получал 815 евро. За шесть месяцев образовалась разница в 18 евро.