В октябре некоторые пенсионеры получат неожиданную доплату - к кому это будет относиться
В октябре тысячи латвийских пенсионеров могут увидеть на своем счете неожиданно большую сумму. Но радоваться повышенной выплате как новой пенсии пока рано: часть денег будет разовой доплатой за прошлые месяцы.
В октябре несколько тысяч пенсионеров в Латвии получат на счет больше денег, чем обычно. Речь идет о пенсионерах, которым Государственное агентство социального страхования (VSAA) 1 апреля автоматически пересчитало пенсию с учетом дополнительных социальных страховых взносов, сделанных после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.
При апрельском перерасчете у VSAA еще не было информации обо всех произведенных взносах. Например, могли отсутствовать данные о взносах работодателя за февраль и март либо о взносах самозанятых за первый квартал.
Поэтому в апреле агентство могло учесть только те социальные взносы, информация о которых уже поступила. Позже, когда появились недостающие данные, возникла необходимость в дополнительном перерасчете.
В октябре пенсионерам выплатят пенсию уже в уточненном размере, а также разницу за период с 1 апреля по 30 сентября. Кроме того, к пенсии будет применена ежегодная индексация.
Таким образом, октябрьская выплата окажется заметно выше обычной именно из-за накопившейся за шесть месяцев разницы. Но рассчитывать на такую же сумму в дальнейшем не стоит: в ноябре и последующих месяцах пенсионеры будут получать уже новый размер пенсии после перерасчета и индексации, без разовой доплаты за апрель-сентябрь.
По данным VSAA, закон "О государственных пенсиях" предусматривает повторный перерасчет, если дополнительные социальные страховые взносы дают человеку право на увеличение пенсии. Такой перерасчет производится не чаще одного раза в полугодие.
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Условный пример показывает, как это работает. Если до 1 апреля человек получал пенсию в размере 800 евро, а после апрельского перерасчета она выросла до 815 евро, дополнительные взносы за февраль и март могли привести к еще одному увеличению - на 3 евро в месяц. В таком случае фактический размер пенсии с апреля должен был составлять 818 евро, однако до сентября человек получал 815 евро. За шесть месяцев образовалась разница в 18 евро.
В октябре пенсионер получит уже 818 евро с учетом уточненного перерасчета, а также 18 евро недополученной ранее суммы за апрель-сентябрь. После применения ежегодной индексации выплата будет пересчитана соответствующим образом.
Решение о перерасчитанной пенсии можно посмотреть на портале Latvija.gov.lv в электронной услуге "Информация и услуги VSAA". Если у человека активирован электронный адрес, решение также будет направлено туда.