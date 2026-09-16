Теплые дни подходят к концу - в Латвию идут прохлада и дожди
Теплая для середины сентября погода пока не спешит покидать Латвию, однако спокойными выходные не будут. В прогнозе синоптиков - дожди, сильный ветер и первые заметные ночные похолодания.
Вечером в среду и в ночь на четверг Латвию с запада пересекут дождевые облака. Температура воздуха понизится до +11...+15 градусов.
В четверг выглянет солнце, однако в Латгалии сохранится более облачная и дождливая погода. В Курземе усилится западный ветер. Днем воздух прогреется до +15...+19 градусов. Примерно такая же температура сохранится до конца недели. В ночь на пятницу столбики термометров местами опустятся до +7 градусов.
В некоторых районах пройдут кратковременные дожди. Больше всего осадков ожидается в Курземе и на северо-западе Видземе. Не исключено, что в воскресенье с запада Латвию накроет обширная зона дождей.
Порывы юго-западного ветра временами будут достигать 10-15 метров в секунду, а местами на побережье - 18 метров в секунду.
По прогнозам, в начале следующей недели в Латвии станет прохладнее и временами будет идти дождь.