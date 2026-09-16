Теплые дни подходят к концу - в Латвию идут прохлада и дожди

В четверг выглянет солнце, однако в Латгалии сохранится более облачная и дождливая погода. В Курземе усилится западный ветер. Днем воздух прогреется до +15...+19 градусов. Примерно такая же температура сохранится до конца недели. В ночь на пятницу столбики термометров местами опустятся до +7 градусов.