"Это позорит страну": Нацобъединение предлагает срочно прекратить транзит российского зерна через Латвию

"Сейчас за Латвией наблюдают международное сообщество и наши союзники. Мы не можем одной рукой оказывать Украине военную и другую помощь, а другой помогать России зарабатывать деньги, используя латвийские порты, железную дорогу и инфраструктуру. Это вопрос не только последовательности, но и репутации Латвии. Мне стыдно, что в то время, когда Украина борется за свое существование, латвийская инфраструктура продолжает обслуживать российское зерно. Это противоречие необходимо немедленно устранить", - заявил депутат Сейма Янис Эглитс.