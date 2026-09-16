"Это позорит страну": Нацобъединение предлагает срочно прекратить транзит российского зерна через Латвию
Национальное объединение (NA) внесло в Сейм предложение запретить транзит через Латвию сельскохозяйственной продукции и кормов российского и белорусского происхождения. Партия также предлагает запретить хранение таких грузов в латвийских портах, на таможенных складах и в свободных экономических зонах. Рассмотреть этот вопрос Сейму предлагают в срочном порядке.
Ранее Национальное объединение неоднократно поднимало эту тему на заседаниях правящей коалиции, однако конкретных решений принято не было. Через территорию Латвии с использованием местной инфраструктуры по-прежнему перевозят как российское зерно, так и зерно, похищенное на оккупированных территориях Украины.
В партии заявляют, что сложившаяся ситуация вызывает недовольство среди латвийских фермеров и общества в целом. Кроме того, зарубежные СМИ сообщают о транзите зерна через Латвию и прогнозируют, что в этом сезоне страна может стать главной площадкой для экспорта российского зерна.
В NA считают, что это позорит Латвию, поэтому решения о прекращении транзита необходимо принимать незамедлительно.
"Сейчас за Латвией наблюдают международное сообщество и наши союзники. Мы не можем одной рукой оказывать Украине военную и другую помощь, а другой помогать России зарабатывать деньги, используя латвийские порты, железную дорогу и инфраструктуру. Это вопрос не только последовательности, но и репутации Латвии. Мне стыдно, что в то время, когда Украина борется за свое существование, латвийская инфраструктура продолжает обслуживать российское зерно. Это противоречие необходимо немедленно устранить", - заявил депутат Сейма Янис Эглитс.
В партии подчеркивают, что запрет транзита необходим как с точки зрения национальной безопасности, так и по экономическим причинам.
Россия использует потоки продовольствия и сельскохозяйственной продукции как инструмент экономического давления, одновременно пытаясь сохранить свое влияние на европейских рынках. Участие Латвии в обслуживании таких грузов также означает получение экономической выгоды от экспорта стран-агрессоров.
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NA уже давно призывает латвийскую логистическую отрасль целенаправленно переориентироваться на обслуживание грузов латвийского и европейского происхождения. По мнению партии, это поможет укрепить экономическую устойчивость страны и снизить ее зависимость от грузопотоков из России и Беларуси.