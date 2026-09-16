Сегодня автобуса можно не дождаться: восемь перевозчиков массово отменяют рейсы по Латвии

Участвующие в протесте компании не будут выполнять региональные рейсы в полном объеме на протяжении всего дня. Об отменах предупреждены самоуправления. Проверить информацию о конкретных рейсах можно на сайтах и страницах перевозчиков в социальных сетях, а также на сайте Автотранспортной дирекции.