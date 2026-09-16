Сегодня автобуса можно не дождаться: восемь перевозчиков массово отменяют рейсы по Латвии
В Латвии началась акция протеста "День без регионального общественного транспорта". В течение дня восемь перевозчиков отменят до 3000 автобусных рейсов, из-за чего проблемы с поездками могут возникнуть у 60 000 пассажиров, сообщили в Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (LPPA).
Участвующие в протесте компании не будут выполнять региональные рейсы в полном объеме на протяжении всего дня. Об отменах предупреждены самоуправления. Проверить информацию о конкретных рейсах можно на сайтах и страницах перевозчиков в социальных сетях, а также на сайте Автотранспортной дирекции.
Какие перевозчики отменяют рейсы
В протесте участвуют восемь компаний:
- Daugavpils autobusu parks;
- Hansabuss Latvija;
- Talsu autotransports;
- Rēzeknes autobusu parks;
- Norma-A, работающая под брендом Ecolines;
- Liepājas autobusu parks;
- Nordeka;
- Dautrans.
Их региональные автобусы в течение дня будут курсировать не в полном объеме.
Какие автобусы продолжают ходить
В акции не участвует предприятие Cata, обслуживающее маршруты в районе Цесиса.
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Продолжит работу и Latvijas sabiedriskais autobuss, выполняющий перевозки на маршрутах Кулдиги и Салдуса, а также на части маршрутов в окрестностях Риги - в Марупе, Адажи, Юрмале, Баложи и Яунмарупе.
Рейсы также продолжат выполнять муниципальные предприятия Ventspils reiss и Valmiera VTU. Последнее обслуживает направления Лимбажи - Сигулда и Валмиера - Валка - Смилтене.
За протест перевозчикам грозят крупные штрафы
Председатель правления Автотранспортной дирекции Янис Лапиньш заявил агентству LETA, что для некоторых участников акции сумма штрафов за невыполненные рейсы может превысить 100 000 евро.
Размер штрафа за каждый отмененный рейс прописан в договорах. При достижении определенного количества невыполненных рейсов общая сумма санкций меняется.
Несмотря на риск серьезных штрафов, перевозчики утверждают, что вынуждены идти на радикальные меры, поскольку до сих пор слышали от государства лишь обещания.
Президент LPPA Иво Ошениекс ранее предупреждал, что, если проблема не будет решена, следующая акция протеста может пройти уже 30 сентября.
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Почему перевозчики объявили протест
Ассоциация требует срочно изменить порядок индексации долгосрочных договоров и выделить дополнительное финансирование, которое покроет резкий рост расходов.
Перевозчики также хотят получить компенсацию за подорожание топлива, вызванное последствиями конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительные деньги из государственного бюджета потребуются и для покрытия расходов, которые возникнут после изменения долгосрочных договоров.
Компании подчеркивают, что условия действующих контрактов и цены были установлены в совершенно другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений топливо подорожало более чем на 60%, а общий уровень инфляции достиг 38,1%.
В результате прописанная в договорах стоимость услуг больше не соответствует реальным расходам, необходимым для работы общественного транспорта.
Дополнительные 9,8 млн евро проблему не решают
Правительство решило выделить региональным перевозкам еще 9,8 млн евро. Однако в ассоциации считают, что эти деньги не решают проблем транспортных компаний. По словам перевозчиков, речь идет о средствах, которые государство изначально должно было заложить в бюджет, чтобы оплатить уже заказанный объем перевозок.
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В LPPA подчеркивают, что нехватка этих денег возникла из-за ошибок государства при составлении бюджета. Поэтому выделение 9,8 млн евро никак не связано с требованиями участников протеста.
В Министерстве сообщения сообщили, что вместе с Автотранспортной дирекцией, Советом общественного транспорта и представителями отрасли готовят предложения, которые должны стабилизировать ситуацию в среднесрочной перспективе.
Правительство уже рассмотрело варианты решения накопившихся проблем, включая возможное изменение заключенных с перевозчиками договоров.
По оценке министерства, для устранения многолетней нехватки финансирования отрасли дополнительно требуется около 15 млн евро. Возможность выделения этой суммы еще предстоит оценить с учетом состояния государственного бюджета.
Министерство и Автотранспортная дирекция также ищут способы снизить финансовые риски для компаний и не допустить перебоев в работе транспорта.
В начале года часть запланированного финансирования перенесли на первое полугодие. Благодаря этому перевозчики смогли раньше получить деньги, необходимые для оплаты подорожавшего топлива и других услуг, и продолжить выполнение регулярных рейсов.
Власти обещают перестроить всю систему
В Министерстве сообщения признают, что проблему нельзя решить только дополнительным финансированием. Необходимо менять всю модель содержания общественного транспорта.
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Среди возможных мер называются регулярный пересмотр маршрутной сети, развитие перевозок с учетом реального спроса, цифровизация, внедрение единой билетной системы, улучшение данных о пассажиропотоке и более эффективное использование бюджетных средств.
По расчетам Министерства сообщения и Автотранспортной дирекции, такие изменения в течение ближайших трех-четырех лет позволят создать более современную и финансово устойчивую систему общественного транспорта.