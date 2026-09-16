Протест автобусных перевозчиков (16.09.2026)
ФОТО: протест пассажирских перевозчиков в Латвии - уже отменены более 2500 рейсов
Во время акции протеста пассажирских перевозчиков в среду к 17:00 по всей Латвии не были выполнены 2539 рейсов, свидетельствует информация Автотранспортной дирекции (АТД).
АТД призывает пассажиров следить за информацией на сайте дирекции, а также по возможности пользоваться альтернативными видами транспорта, например поездами.
В дирекции сообщили агентству LETA, что окончательное число отмененных рейсов подсчитают к утру четверга, 17 сентября.
В организованной Латвийской ассоциацией пассажирских перевозчиков (LPPA) акции протеста "День без регионального общественного транспорта" участвуют восемь перевозчиков. В общей сложности они намерены не выполнить до 3000 региональных автобусных рейсов.
В акции не участвуют Cata, обслуживающая маршрутную сеть "Цесис", Latvijas sabiedriskais autobuss, работающая на маршрутах "Кулдига, Салдус" и части маршрутов в окрестностях Риги (Марупе, Адажи, Юрмала, Баложи, Яунмарупе). Рейсы также выполняют муниципальное предприятие Ventspils reiss и компания Valmiera VTU, обслуживающая маршрутные сети "Лимбажи - Сигулда" и "Валмиера - Валка - Смилтене".
В свою очередь, к протесту присоединились Daugavpils autobusu parks, Hansabuss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma-A, работающая под брендом Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka и Dautrans. Региональные автобусные рейсы этих перевозчиков не будут выполняться в полном объеме на протяжении всего дня.
По подсчетам перевозчиков, акция может затронуть до 3000 региональных автобусных рейсов и до 60 000 пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем уже проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте АТД.
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Председатель правления АТД Янис Лапиньш сообщил агентству LETA, что для некоторых участников акции штрафы за невыполненные рейсы могут превысить 100 000 евро.
Лапиньш пояснил, что договоры предусматривают штраф за каждый невыполненный рейс, однако при достижении определенного количества таких рейсов размер договорного штрафа меняется.
LPPA призывает незамедлительно найти решение для индексации долгосрочных договоров с региональными автобусными перевозчиками и выделить дополнительное финансирование, чтобы покрыть существенный рост расходов.
Одновременно ассоциация требует компенсировать перевозчикам значительное подорожание топлива, вызванное последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и предусмотреть дополнительные средства в государственном бюджете для покрытия расходов, которые возникнут в результате изменений долгосрочных договоров.