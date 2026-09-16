ФОТО: протест пассажирских перевозчиков в Латвии - уже отменены более 2500 рейсов

По подсчетам перевозчиков, акция может затронуть до 3000 региональных автобусных рейсов и до 60 000 пассажиров. Предприятия не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем уже проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте АТД.