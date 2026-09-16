Детей отправляют лечиться за сотни км: Госконтроль заявил, что детская медицина в Латвии существует лишь на бумаге
В Латвии детская медицина считается приоритетом в основном на бумаге. Проверка пяти программ амбулаторной помощи детям в регионах показала: в 71% случаев медицинские учреждения фактически не оказывают услуги, которые официально числятся доступными. К такому выводу пришел Государственный контроль.
С 2026 года в Латвии действуют 14 отдельных программ вторичной амбулаторной медицинской помощи детям. Однако, как отмечают ревизоры, выделить деньги на услугу еще не значит сделать ее доступной для пациентов.
Например, при поиске детского кардиолога на сайте rindapiearsta.lv система показывала 12 медицинских учреждений. В действительности детей принимало только одно из них. Одни врачи вообще не работают с детьми, другие принимают пациентов лишь определенного возраста.
Информация на сайте обновляется раз в месяц и поступает с задержкой. Поэтому указанный срок ожидания приема также не всегда соответствует реальной ситуации.
Детская медицина остается приоритетом только на бумаге
Государственный контроль пришел к выводу, что в Латвии не создана система, которая действительно обеспечивала бы детям приоритетный доступ к медицинской помощи.
Государство даже не определило, какие именно амбулаторные услуги должны быть доступны детям в разных частях страны. Медицинская помощь планируется разрозненно, без достаточной информации о потребностях детей и количестве доступных специалистов.
Читайте продолжение после рекламы
Каждое медицинское учреждение само решает, какие услуги оказывать и кого принимать - детей, взрослых или обе группы пациентов.
Кроме того, объем финансирования во многом рассчитывают исходя из количества оказанных ранее услуг, а не из реальных потребностей детей и возможностей медицинских учреждений.
Государство тратит миллионы, но семьи все равно вынуждены платить
В 2024 году государство потратило на детскую амбулаторную медицинскую помощь 93 млн евро. Еще как минимум 14,5 млн евро семьи заплатили за платные медицинские услуги детям.
Несмотря на это, медицинская помощь по-прежнему доступна детям не во всех регионах, не предоставляется им быстрее, чем другим группам населения, и ее объема недостаточно.
Член совета Государственного контроля Майя Аболиня отметила, что ребенок в Латвии официально считается приоритетным пациентом, однако проверка показала, что этот приоритет во многом "остался на бумаге".
По ее словам, пока не определено, где, какие услуги и кто именно должен оказывать, говорить о равном доступе к медицине невозможно. Сейчас слишком многое зависит от места жительства ребенка и способности его семьи самостоятельно искать решение.
Читайте продолжение после рекламы
Каждый день сотни детей едут лечиться в Ригу
В Риге работают 69% всех детских врачей Латвии. В столице также оказывают 79% оплачиваемых государством услуг вторичной амбулаторной помощи детям.
По некоторым направлениям в регионах детских специалистов нет вообще. Поэтому детей там нередко принимают врачи общих специальностей.
В среднем каждый рабочий день около 350 детей приезжают из регионов в Ригу, чтобы получить оплаченную государством медицинскую помощь. Семьям приходится тратить деньги на транспорт, питание, а иногда и ночлег. Родители вынуждены пропускать работу, а дети - занятия в школе.
Недостаток государственной медицины в регионах частично компенсируют благотворительные организации. В 2024 году мобильный медицинский центр фонда Ronald McDonald Māja Latvijā совершил 136 выездов в 54 населенных пункта и провел для детей 6077 консультаций. Чаще всего детям требовались офтальмолог, детский аллерголог и невролог.
Педиатров почти не используют, хотя они доступны в регионах
Государственный контроль также выяснил, что педиатры недостаточно задействованы в амбулаторном лечении детей. При заболевании непосредственно к педиатру обращались лишь 17% детей. При этом именно педиатры обладают наиболее широкими знаниями в области детского здоровья и остаются самыми доступными детскими врачами за пределами Риги.
Читайте продолжение после рекламы
По мнению ревизоров, в регионах должны быть доступны педиатры и основные детские специалисты. Более сложные и редкие услуги можно сосредоточить в учреждениях, где есть необходимые опыт и оборудование. Сейчас четкой системы распределения таких услуг в стране нет.
Через несколько лет ситуация может стать еще сложнее
Проблемы обнаружены и в первичной медицинской помощи. В будущем их может усугубить нехватка семейных врачей.
До 2030 года договоры с Национальной службой здравоохранения планируют расторгнуть 156 семейных врачебных практик - это 13% от их общего числа. При этом ни один новый врач пока не выразил готовности взять на себя обслуживание этих территорий. В данных практиках зарегистрированы более 32 000 детей.
Кроме того, в сфере здравоохранения нет единого мнения о том, в каком объеме врачи общих специальностей могут лечить детей. Министерство здравоохранения считает, что такие специалисты могут принимать и несовершеннолетних пациентов. Однако мнения вузов и профессиональных организаций по этому вопросу различаются.
Приема офтальмолога приходится ждать полтора года
Доступность проверки зрения можно было бы улучшить, разрешив проводить ее не только офтальмологам, но и оптометристам, считают ревизоры. Оптометристы уже проводят такие обследования в Детской клинической университетской больнице и в рамках платных услуг. При этом в начале 2025 года приема офтальмолога в Детской больнице приходилось ждать до полутора лет.
Читайте продолжение после рекламы
Государственную стоматологию получают меньше половины детей
Серьезные проблемы обнаружены и в детской стоматологии. В 2024 году государство потратило на нее 33,5 млн евро. Однако оплаченную государством гигиену полости рта прошли только 36% детей, а стоматологические услуги получили 38%. В регионах лечения зубов приходится ждать в среднем от 35 до 100 дней. В отдельных случаях очередь растягивается на год и более.
Государственный контроль передал Министерству здравоохранения шесть рекомендаций. Ведомству предлагается:
- улучшить профилактические осмотры детей в практиках семейных врачей;
- сделать стоматологические услуги и проверки зрения более доступными;
- создать сеть амбулаторных медицинских услуг, основанную на реальных потребностях детей;
- четко определить компетенцию врачей при лечении детей;
- усилить роль педиатров.
Все необходимые изменения должны быть реализованы до конца 2031 года.