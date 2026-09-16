Девятиклассники провалили задания на мышление - средний результат составил всего 29%
В прошлом учебном году девятиклассники лучше справились с заданиями диагностической работы по естественным наукам, в которых требовалось продемонстрировать знания и понимание материала. Задания на применение практических навыков вызвали у школьников значительно больше трудностей, свидетельствует информация Государственного агентства развития образования (VIAA).
Средний результат диагностической работы по естественным наукам составил лишь 44,8%. Это оказался худший показатель среди крупных проверочных работ, которые сдавали выпускники основной школы. Для сравнения, средний результат централизованного экзамена по латышскому языку достиг 56,2%, по математике - 54,8%, а мониторинговой работы по английскому языку - 70%.
В части, проверявшей знания и понимание материала, школьники в среднем набрали 56,8%, а в части с заданиями на навыки - только 35,7%.
Еще более заметна разница при оценке отдельных компетенций. Наиболее высокий результат девятиклассники показали в категории "знает и применяет" - 54,7%. Хуже всего они справились с аналитическим мышлением - средний результат составил лишь 29,2%.
Результаты по трем естественно-научным дисциплинам оказались относительно схожими. По биологии школьники в среднем набрали 49,5%, по физике - 43,6%, а по химии - 42,3%.
Данные о различиях между результатами учащихся общеобразовательных школ и государственных гимназий пока отсутствуют, сообщили в VIAA.
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Девятиклассников ждет новый централизованный экзамен
В этом учебном году ученики 9-х классов впервые будут сдавать централизованный экзамен по естественным наукам. В отличие от мониторинговых работ, за проведением экзамена следят внешние наблюдатели. Поэтому его ход и полученные результаты можно считать более объективными, пояснили в VIAA.
Школы также смогут учитывать результаты этого экзамена при отборе учеников в 10-й класс.
За сдачу централизованного экзамена школьникам выдадут сертификат. При этом в этом году для экзамена по естественным наукам еще не установят минимальный проходной балл. Это означает, что девятиклассникам не потребуется набрать определенный процент, чтобы экзамен считался сданным. Для экзаменов по математике и латышскому языку такое минимальное требование действует.
Что войдет в экзамен
Содержание и структура экзамена будут похожи на диагностическую работу прошлого учебного года. По словам представителей VIAA, благодаря этому учителя и школы уже постепенно познакомились с возможным содержанием нового государственного испытания.
В экзамен планируют примерно в равных долях включить задания по биологии, физике и химии. На каждый из этих предметов придется около 35% содержания работы.
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У школьников будут проверять не только знания, но и общие навыки в области естественных наук - умение объяснять природные явления, проводить исследования, анализировать данные, приводить аргументы и делать выводы.
Подробную программу государственного экзамена VIAA планирует опубликовать на своем сайте до 1 ноября. Семинар для руководителей образовательных учреждений, посвященный актуальным вопросам проведения государственных проверочных работ, состоится 22 сентября.