Девятиклассники провалили задания на мышление - средний результат составил всего 29%

За сдачу централизованного экзамена школьникам выдадут сертификат. При этом в этом году для экзамена по естественным наукам еще не установят минимальный проходной балл. Это означает, что девятиклассникам не потребуется набрать определенный процент, чтобы экзамен считался сданным. Для экзаменов по математике и латышскому языку такое минимальное требование действует.