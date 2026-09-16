Курзему к вечеру накроет дождем, а в Риге воздух прогреется до +21 градуса.
В Латвии
Сегодня 09:00
В Латвии потеплеет до +22 градусов, но с запада уже приближается холодный фронт
В среду в Латвии станет немного ветренее, а температура воздуха во второй половине дня повысится до +18...+22 градусов, прогнозируют синоптики.
Небо будет частично облачным. В Курземе облачность увеличится, а ближе к вечеру с запада начнется дождь. Южный ветер усилится до умеренного, его порывы достигнут 8-13 метров в секунду. На западном побережье Курземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.
В Риге осадков не ожидается, сквозь облака будет светить солнце. Будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +21 градуса.
Над Скандинавией находится циклон, а с запада к Латвии приближается холодный атмосферный фронт. Атмосферное давление составит 1011-1016 гектопаскалей на уровне моря.