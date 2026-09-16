В Латвии потеплеет до +22 градусов, но с запада уже приближается холодный фронт

Небо будет частично облачным. В Курземе облачность увеличится, а ближе к вечеру с запада начнется дождь. Южный ветер усилится до умеренного, его порывы достигнут 8-13 метров в секунду. На западном побережье Курземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.