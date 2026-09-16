Лояльные клиенты платят в разы больше новых: латвийцы обсуждают странные правила операторов
В латвийских соцсетях разгорелась дискуссия о политике некоторых телекоммуникационных компаний: почему человек, который пользуется услугами одного оператора десять или даже двадцать лет, иногда платит за тот же пакет значительно больше, чем новый клиент?
Поводом для обсуждения стал вопрос одного из пользователей Threads. Он поинтересовался, как вообще работает система, при которой клиент годами платит за услугу одну сумму, причем время от времени тариф повышается, а новым абонентам практически тот же пакет предлагают в два раза дешевле.
"Получается, что новые клиенты платят меньше, чем лояльные, и чтобы получить нормальную цену, мне нужно прекратить обслуживание, а потом заключить новый договор? Как именно это работает?" - спросил автор.
В комментариях многие признались, что сталкивались с похожей ситуацией.
Один из пользователей рассказал, что подобный "танец" повторяется регулярно: после повышения цены он сообщает оператору, что намерен уйти. В ответ ему напоминают о возможной плате за расторжение договора. После этого клиент подчеркивает, что пользуется услугами компании уже 25 лет, и в итоге ему все же предлагают скидку.
Сам автор обсуждения отметил, что дело даже не обязательно в очередном повышении цены. По его словам, особенно неприятно видеть рекламу в духе "приходите к нам за 10 евро", когда существующий клиент за тот же самый сервис уже десять лет платит более 30 евро.
Другой комментатор рассказал о своем опыте общения с оператором. По его словам, он пришел в салон компании именно из-за подобной ситуации. Там ему предложили небольшую скидку после повышения тарифа. "Сказала, что бумаги им обойдутся дороже, чем сама скидка", - написал он, выражая недовольство таким подходом.
Еще один пользователь пожаловался, что в качестве постоянного клиента получил предложение снизить ежемесячный счет всего на 1,50 евро, тогда как новым клиентам предлагался практически тот же тариф почти в три раза дешевле, причем с дополнительными бонусами.
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При этом часть участников дискуссии считает, что систему можно использовать в свою пользу. Один из пользователей рассказал, что после звонка и разговора с ответственным сотрудником ему удалось договориться о тарифе 9,99 евро за оптоволоконный интернет и пакет Midi TV. Другой комментатор объяснил, что, по его опыту, у операторов действует простой принцип: потерять существующего клиента дороже, чем не получить нового. Поэтому достаточно заявить о намерении уйти, чтобы компания предложила специальную цену.
"В момент, когда заканчивается срок договора, свяжитесь с конкурентом и спросите, за сколько они предлагают тот же пакет. Ваш оператор сам свяжется с вами, чтобы предложить более низкую цену", - посоветовал пользователь. Он признал, что такая система выглядит "глупо и ненужно", но именно таковы правила игры.
Похожим опытом поделился еще один участник обсуждения. По его словам, он регулярно подает заявку на переход к конкуренту, после чего существующий оператор звонит ему буквально в последний момент и предлагает значительно более выгодную цену.
Есть и те, кто принципиально не видит смысла сохранять верность одному оператору. "Когда подписываешь договор с другим оператором, сразу получаешь скидку на два года. Или у нового оператора скидка на два года. Ничего страшного в смене оператора нет. Не вижу смысла быть лояльной, чтобы платить в два раза больше", - написала одна из участниц дискуссии.
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Другой участник дискуссии рассказал, что на вопрос о бонусах для лояльных клиентов ему ответили: когда-то, 20 лет назад, он сам был новым клиентом и уже получил полагающуюся скидку. В качестве доказательства ему напомнили о полученных тогда билетах на паром до Стокгольма.