Лояльные клиенты платят в разы больше новых: латвийцы обсуждают странные правила операторов

При этом часть участников дискуссии считает, что систему можно использовать в свою пользу. Один из пользователей рассказал, что после звонка и разговора с ответственным сотрудником ему удалось договориться о тарифе 9,99 евро за оптоволоконный интернет и пакет Midi TV. Другой комментатор объяснил, что, по его опыту, у операторов действует простой принцип: потерять существующего клиента дороже, чем не получить нового. Поэтому достаточно заявить о намерении уйти, чтобы компания предложила специальную цену.