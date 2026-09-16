В Риге начинаются учения Namejs 2026: жителей предупреждают о военной технике, шуме и ограничениях движения
Сегодня, 16 сентября, в Риге и ее окрестностях начинается активная фаза комплексных учений по государственной обороне Namejs 2026, которая продлится до 20 сентября. В эти дни в городе будет особенно заметно передвижение латвийских и союзных военнослужащих, земессаргов и военной техники. В отдельных местах оборудуют учебные контрольно-пропускные пункты и установят противомобильные заграждения.
Также запланированы полеты беспилотников и военной авиации. Возможны кратковременные ограничения движения транспорта и пешеходов. Все военные мероприятия, которые жители увидят в городе, являются заранее запланированными элементами учений и не связаны с реальной угрозой.
"В эти дни в Риге можно будет увидеть военнослужащих, военную технику, контрольно-пропускные пункты и другие элементы учений. Поэтому я призываю жителей с пониманием отнестись к возможным кратковременным ограничениям и повышенному уровню шума. Такие учения необходимы, чтобы государство, самоуправление и службы были готовы действовать сообща в случае реальной угрозы. Я и сам как земессарг приму участие в Namejs 2026, поэтому понимаю значение этих учений не только с точки зрения самоуправления, но и с практической стороны государственной обороны", - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, отвечающий за вопросы безопасности.
Во время учений военнослужащие и земессарги будут передвигаться по разным районам Риги в различное время суток. Наиболее интенсивные мероприятия запланированы в Петерсале-Андрейсале, Брасе, Чиекуркалнсе, Тейке, Межциемсе, Торнякалнсе, Зиепниеккалнсе, Болдерае, Даугавгриве и районе Салас.
Учебные задания будут выполнять как в городской среде, так и на территориях отдельных государственных, муниципальных и критически важных инфраструктурных объектов. В учениях примут участие Национальные вооруженные силы, Земессардзе, военнослужащие союзных государств, Государственная полиция, Рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и предприятия.
На Новой Тейке установят учебный противомобильный пункт
Вечером 16 сентября в районе дома № 6 на улице Ропажу на Новой Тейке начнут устанавливать элементы учебного противомобильного пункта и контрольно-пропускного поста. Работы планируется начать примерно в 20:00.
Цель противомобильных мероприятий во время военных учений - отработать способность контролировать и при необходимости ограничивать движение транспортных средств с помощью различных заграждений и контрольно-пропускных пунктов.
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Жителям следует учитывать, что в районе Новой Тейки будут находиться военнослужащие, военная техника и предназначенные для учений заграждения. При необходимости в отдельных местах возможны кратковременные ограничения движения транспорта и пешеходов.
Учения по защите объекта пройдут и в Даугавгриве
18 сентября учения состоятся также на территории станции биологической очистки Daugavgrīva предприятия Rīgas ūdens по адресу улица Дзинтару, 60. Там будут отрабатывать защиту критически важного инфраструктурного объекта, в том числе с использованием учебных противомобильных элементов и привлечением военнослужащих и земессаргов.
Наиболее активная часть учений запланирована на утро. Жителям Болдераи и Даугавгривы в это время следует учитывать повышенное присутствие военнослужащих и военного транспорта.
В отдельных районах Риги будет шумно
Во время некоторых эпизодов учений в светлое время суток будут использоваться средства имитации, поэтому возможны кратковременные периоды повышенного шума. Ночью шумные мероприятия проводить не планируется, чтобы не мешать отдыху жителей.
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Во время учений в Риге также запланированы полеты беспилотников, движение военного транспорта и бронетехники. Жителей призывают не беспокоиться, увидев в городе военнослужащих в боевой экипировке, военную технику, заграждения или другие элементы учений.
Контрольно-пропускной пункт появится на Островном мосту
В ночь на 19 сентября учения пройдут и на Островном мосту. С 22:00 18 сентября до 7:00 19 сентября совместно с Государственной полицией будут отрабатывать установку и работу контрольно-пропускных пунктов.
Водителям следует учитывать возможное замедление движения и кратковременные ограничения. Участников дорожного движения призывают выполнять указания полиции.
В Риге проведут практические учения по эвакуации жителей
18 и 19 сентября в Риге пройдут практические учения по эвакуации населения.
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В пятницу, 18 сентября, с 15:45 до 16:00 участники соберутся на бульваре Александра Грина возле парка Узварас. Затем их на автобусах доставят в Рижскую Аркадийскую среднюю школу на улице Мелнсила, 6, где будет оборудован учебный эвакуационный центр.
Во время учений проверят порядок сбора, перевозки и регистрации жителей, их прием в эвакуационном центре, а также взаимодействие служб и учреждений. Учения завершатся утром 19 сентября.
В парке Узварас приземлится вертолет
19 сентября в парке Узварас состоится учебный эпизод по медицинской эвакуации с участием вертолета. Вертолет воспользуется расположенной в парке официально утвержденной посадочной площадкой. Во время учений эту территорию временно огородят из соображений безопасности.
В отдельных местах Риги могут быть установлены и другие контрольно-пропускные пункты, заграждения и элементы военных учений. Жителей и водителей призывают с пониманием отнестись к временным ограничениям и выполнять указания Государственной полиции, Рижской муниципальной полиции и участников учений.
Цель Namejs 2026 - проверить и усовершенствовать способность Национальных вооруженных сил, союзников, государственных и муниципальных учреждений согласованно действовать в случае угрозы государству.
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Особое внимание уделят военно-гражданскому сотрудничеству, непрерывности критически важных услуг, работе системы гражданской защиты и действиям в условиях гибридной угрозы.
Рижское самоуправление призывает жителей следить за информацией в официальных каналах Рижского самоуправления и Национальных вооруженных сил и не доверять непроверенным сведениям в социальных сетях.