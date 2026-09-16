В Риге начинаются учения Namejs 2026: жителей предупреждают о военной технике, шуме и ограничениях движения

"В эти дни в Риге можно будет увидеть военнослужащих, военную технику, контрольно-пропускные пункты и другие элементы учений. Поэтому я призываю жителей с пониманием отнестись к возможным кратковременным ограничениям и повышенному уровню шума. Такие учения необходимы, чтобы государство, самоуправление и службы были готовы действовать сообща в случае реальной угрозы. Я и сам как земессарг приму участие в Namejs 2026, поэтому понимаю значение этих учений не только с точки зрения самоуправления, но и с практической стороны государственной обороны", - подчеркнул вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс, отвечающий за вопросы безопасности.