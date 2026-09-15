ДТП в Риге - на улице Пернавас пенсионерка пересекла двойную сплошную и протаранила автомобиль

Водителя Ford доставили в больницу в стабильном состоянии. Возможно, дополнительные медицинские обследования потребовались из-за ее возраста. За рулем находилась женщина примерно 73 лет. "Она сама вышла из машины, стояла... Пожилая женщина. Сказала, что ей, кажется, стало плохо. Серьезных травм у нее нет, переломов тоже", - рассказал водитель Volkswagen.