ДТП в Риге - на улице Пернавас пенсионерка пересекла двойную сплошную и протаранила автомобиль
Из-за возможных проблем со здоровьем пожилая женщина попала в аварию на улице Пернавас в Риге. Хотя, по словам очевидцев, травм она не получила, женщину доставили в больницу для обследования.
Спасатели, собравшиеся возле автомобилей напротив дома № 11 на улице Пернавас, готовились убрать с дороги машину, которая пересекла двойную сплошную линию и врезалась в другой автомобиль. От сильного удара оба автомобиля получили серьезные повреждения, разбились фары и стекла, сообщает "Degpunktā".
Водитель Volkswagen рассказал, что в момент столкновения стоял на светофоре и ждал разрешающего сигнала:
"Я стоял на красном, и она на полном ходу в меня врезалась... Видимо, женщине стало плохо".
Водителя Ford доставили в больницу в стабильном состоянии. Возможно, дополнительные медицинские обследования потребовались из-за ее возраста. За рулем находилась женщина примерно 73 лет. "Она сама вышла из машины, стояла... Пожилая женщина. Сказала, что ей, кажется, стало плохо. Серьезных травм у нее нет, переломов тоже", - рассказал водитель Volkswagen.
Мужчина подчеркнул, что главное в этой ситуации - никто не получил тяжелых травм, повреждены лишь автомобили.