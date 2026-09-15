airBaltic официально под защитой суда США - началась реструктуризация долгов

Министр сообщения Рихард Козловскис также подтвердил, что суд официально начал процедуру Chapter 11. Таким образом, airBaltic теперь находится под защитой американской юрисдикции на период реструктуризации. При этом заседание суда во вторник еще продолжалось. Более подробную информацию о принятых решениях airBaltic намерена предоставить утром в среду, 16 сентября.