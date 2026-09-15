airBaltic официально под защитой суда США - началась реструктуризация долгов
Суд США официально запустил процедуру реструктуризации долгов airBaltic. Теперь латвийская авиакомпания получает защиту американской юрисдикции и должна привлечь 350 млн евро нового финансирования.
Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка во вторник одобрил начало реструктуризации финансовых обязательств латвийской национальной авиакомпании airBaltic в соответствии с предусмотренной американским законодательством процедурой Chapter 11. Об этом после заседания правительства журналистам сообщил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс.
По словам премьера, решение суда означает, что представленные airBaltic документы получили юридическое одобрение, а заявление авиакомпании было принято к рассмотрению.
"Следующий шаг - сразу получить финансирование, чтобы обеспечить работу авиакомпании, в том числе выплату зарплат сотрудникам и закупку топлива", - заявил Кулбергс.
В рамках процедуры Chapter 11 airBaltic уже получила обязательство финансирующих организаций предоставить 350 млн евро нового финансирования. Эти средства должны обеспечить ликвидность и нормальную деятельность авиакомпании на протяжении процесса реструктуризации.
Финансирование организовала компания Strategic Value Partners. Предоставить средства обязались Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners.
Процентная ставка по финансированию составляет SOFR + 8%, что в настоящее время соответствует примерно 12% годовых.
Министр сообщения Рихард Козловскис также подтвердил, что суд официально начал процедуру Chapter 11. Таким образом, airBaltic теперь находится под защитой американской юрисдикции на период реструктуризации. При этом заседание суда во вторник еще продолжалось. Более подробную информацию о принятых решениях airBaltic намерена предоставить утром в среду, 16 сентября.
Читайте продолжение после рекламы
Для авиакомпании процедура Chapter 11 означает возможность продолжать операционную деятельность в период реструктуризации финансовых обязательств, одновременно получив судебную защиту в США и доступ к новому финансированию.