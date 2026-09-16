На ремонт многоквартирных домов в Латвии выделят дополнительные средства

В настоящее время ALTUM реализует программу поддержки, в рамках которой многоквартирные дома могут получать кредиты на проведение строительных работ, благоустройство территории и выкуп земли. После принятия поправок ALTUM сможет привлекать дополнительное финансирование для выдачи таких кредитов. Лимит займа из Государственной кассы составит до 70 млн евро, еще до 70 млн евро можно будет привлечь у международных финансовых институтов.