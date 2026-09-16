На ремонт многоквартирных домов в Латвии выделят дополнительные средства
Кабинет министров одобрил подготовленные Министерством экономики поправки, которые позволят "Финансовому институту развития Altum" (ALTUM) привлечь дополнительное финансирование для программы ремонта многоквартирных домов – до 70 млн евро из Государственной кассы и еще до 70 млн евро от международных финансовых институтов.
В настоящее время ALTUM реализует программу поддержки, в рамках которой многоквартирные дома могут получать кредиты на проведение строительных работ, благоустройство территории и выкуп земли. После принятия поправок ALTUM сможет привлекать дополнительное финансирование для выдачи таких кредитов. Лимит займа из Государственной кассы составит до 70 млн евро, еще до 70 млн евро можно будет привлечь у международных финансовых институтов.
"Техническое состояние многоквартирных домов и необходимость проведения ремонтных работ – вопрос, который касается многих жителей. Поэтому важно обеспечить достаточное финансирование программы ALTUM, чтобы жители домов могли получать кредиты на необходимые ремонтные работы. Этими поправками мы создаем возможность привлечь дополнительное финансирование и продолжить работу программы", – заявили в министерстве экономики.
"Необходимость привлечения дополнительного финансирования связана с динамикой реализации программы и ожидаемым ростом спроса", - добавляет ведомство.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жильцам многоквартирных домов в Латвии предстоит заплатить за важную процедуру.