Жители Латвии массово продают золото. В чем причина?

Результат этого года стал самым высоким за весь период сбора данных с 2019 года. За это время количество сделок по скупке золота выросло более чем втрое, а выплаченная клиентам сумма – более чем в девять раз. Особенно стремительный рост числа сделок наблюдается в последние три года.