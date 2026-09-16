Жители Латвии массово продают золото. В чем причина?
Жители Латвии в этом году продают свои золотые изделия значительно чаще, чем годом ранее. Согласно данным Tavex Latvia, с начала года количество сделок по скупке золотых изделий выросло на 46%.
Увеличилась и сумма, выплаченная клиентам, – в этом году она достигла почти 4,5 млн евро, что на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Результат этого года стал самым высоким за весь период сбора данных с 2019 года. За это время количество сделок по скупке золота выросло более чем втрое, а выплаченная клиентам сумма – более чем в девять раз. Особенно стремительный рост числа сделок наблюдается в последние три года.
Как сообщает компания, почти треть, или 30%, прироста числа сделок обеспечила дистанционная продажа золота. Этой возможностью чаще всего пользуются клиенты за пределами Риги.
Еще более стремительный рост в этом году наблюдается в сфере скупки серебряных изделий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года серебряные изделия продавали почти в четыре раза чаще.
На скупку сдают не только серебряные украшения, но и довольно крупные предметы быта и столовые принадлежности – подносы, посуду, наборы столовых приборов и целые сервизы. Правда, в отличие от золотых изделий, которые можно отправить дистанционно, серебряные изделия Tavex принимает только при личном обращении.