Брюссель против: оказывается, снизить НДС на топливо Латвии мешают... правила ЕС
Снизить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на топливо в Латвии невозможно без конфликта с правилами Европейского союза (ЕС), сообщили в Министерстве финансов, комментируя план Союза зеленых и крестьян (СЗК) предложить снизить ставку НДС на топливо с 21% до 12% до конца этого года.
Минфин поясняет, что НДС является гармонизированным налогом в ЕС, и его применение регулируется директивой по НДС, которая не предусматривает возможности снижения ставки налога на топливо. Это означает, что возможности Латвии таким образом сдержать рост цен на топливо зависят не только от политического решения правительства или Сейма, поскольку применение НДС во всем ЕС определяется общими правилами.
Директива по НДС предусматривает, что страны-участницы в основном должны применять стандартную ставку НДС ко всем товарам и услугам. Пониженные ставки НДС могут применяться только к определенным, четко оговоренным категориям товаров и услуг. В этот список входят, например, продукты питания, медикаменты, пассажирские перевозки, книги и, в отдельных случаях, определенные энергопродукты.
Топливо для транспортных средств в этот список не включено, а значит, у стран-участниц нет правовых оснований применять пониженную ставку НДС к бензину, дизельному топливу или другим видам транспортного топлива, поясняют в Минфине.
Кроме того, после принятых в 2022 году изменений в регулировании НДС в ЕС еще более четко обозначился курс на постепенное сокращение льгот по НДС для более вредных для окружающей среды продуктов. Это предусматривает, что для ископаемого топлива в долгосрочной перспективе не будут расширяться возможности применения пониженной ставки НДС, так как это противоречило бы целям "Зеленого курса" ЕС, информирует Минфин.
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Польша и Испания, реагируя на резкий рост цен, временно ввели пониженную ставку НДС на топливо, однако Европейская комиссия уже публично указала, что такие решения не соответствуют действующей директиве по НДС. Европейская комиссия также запросила у соответствующих стран разъяснения.