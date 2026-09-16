Брюссель против: оказывается, снизить НДС на топливо Латвии мешают... правила ЕС

Кроме того, после принятых в 2022 году изменений в регулировании НДС в ЕС еще более четко обозначился курс на постепенное сокращение льгот по НДС для более вредных для окружающей среды продуктов. Это предусматривает, что для ископаемого топлива в долгосрочной перспективе не будут расширяться возможности применения пониженной ставки НДС, так как это противоречило бы целям "Зеленого курса" ЕС, информирует Минфин.