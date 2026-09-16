Латвийские фермеры готовы делать себе топливо из навоза - но тракторов под него пока нет

Об этом говорили участники дискуссии Dienas Bizness, организованной в сотрудничестве с Латвийским фондом охраны окружающей среды в рамках проекта "Циркулярная экономика в предпринимательстве: возможность и конкурентоспособность". Речь шла об использовании биометана, произведенного непосредственно в хозяйствах, для работы сельскохозяйственной техники, связанных с этим проблемах и государственной политике. При этом потенциал навоза и различных отходов как сырья для производства биометана в Латвии пока используется далеко не полностью.