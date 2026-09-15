Перевозчикам грозит штраф свыше 100 000 евро за завтрашний протест - для них это "шаг отчаяния"
В среду восемь латвийских перевозчиков не выполнят до 3000 региональных рейсов, оставив без автобусов до 60 000 пассажиров. Штрафы за акцию могут превысить 100 000 евро для отдельных компаний - но перевозчики готовы платить.
Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду, 16 сентября, размер штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 000 евро, сообщил председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Янис Лапиньш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты АТД показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 000 евро. В договорах установлен размер штрафа за один рейс, но при достижении определенного количества рейсов сумма неустойки по договору меняется.
В акции протеста примут участие Daugavpils autobusu parks, Hansabuss Latvija, Talsu autotransports, Rēzeknes autobusu parks, Norma-A, работающее под брендом Ecolines, Liepājas autobusu parks, Nordeka и Dautrans. Региональные автобусные рейсы упомянутых перевозчиков не будут выполняться в полном объеме в течение всего дня.
Предположительно больше всего рейсов не выполнит Liepājas autobusu parks - 877. Hansabuss Latvija не выполнит 646 рейсов, а Talsu autotransports - 503 рейса.
Президент Латвийской ассоциации пассажирских перевозчиков (ЛАПП) Иво Ошениекс на пресс-конференции во вторник заявил, что перевозчики считаются с тем, что к ним применят штраф, но акция протеста - это "шаг отчаяния", потому что перевозчики хотят добросовестно выполнять условия договора, а не расторгать их, так как это не решит проблему с увеличением бюджетной базы.
В организованной ЛАПП акции протеста "День без регионального общественного транспорта" примут участие восемь перевозчиков, которые не выполнят до 3000 региональных автобусных рейсов, что затронет до 60 000 пассажиров.
Перевозчики, которые примут участие в акции, не будут выполнять рейсы в течение всего дня, о чем проинформированы самоуправления. Информация об отмененных рейсах будет доступна на сайтах и в социальных сетях перевозчиков, а также на сайте АТД.
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ЛАПП призывает незамедлительно найти решение для индексации долгосрочных договоров региональных автобусных перевозчиков и обеспечить дополнительное финансирование для покрытия существенного роста расходов. Также ассоциация призывает компенсировать перевозчикам значительный рост цен на топливо, вызванный последствиями конфликта на Ближнем Востоке, и найти дополнительное финансирование из государственного бюджета для покрытия расходов, которые возникнут из-за поправок к долгосрочным договорам.
Перевозчики подчеркивают, что условия действующих в настоящее время долгосрочных договоров и цены были установлены в другой экономической ситуации. С момента подачи конкурсных предложений цены на топливо выросли более чем на 60%, а общий уровень инфляции достиг 38,1%. В результате установленная в договоре цена услуги больше не соответствует фактическим затратам, необходимым для обеспечения услуг общественного транспорта.