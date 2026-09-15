Перевозчикам грозит штраф свыше 100 000 евро за завтрашний протест - для них это "шаг отчаяния"

Для некоторых перевозчиков, которые примут участие в акции протеста в среду, 16 сентября, размер штрафа за невыполненные рейсы может превысить 100 000 евро, сообщил председатель правления Автотранспортной дирекции (АТД) Янис Лапиньш. Он отметил, что договоры с перевозчиками предусматривают штрафные санкции за невыполненные рейсы. У каждого перевозчика разное количество рейсов, однако предварительные расчеты АТД показывают, что для некоторых штраф может превысить 100 000 евро. В договорах установлен размер штрафа за один рейс, но при достижении определенного количества рейсов сумма неустойки по договору меняется.