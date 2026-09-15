Правительство отложило вопрос о замене дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов

Доклад довольно долго кочевал по коридорам власти, однако проект предусматривает замену всех дорожных знаков до 30 сентября этого года. Общественное обсуждение прошло еще в феврале, и поступило всего два возражения, главным образом связанных с тем, что эти средства можно было бы направить на более полезные цели. Авторы проекта, однако, отмечают, что корректировка указателей - уже не только символический вопрос, но и необходимость защиты инфраструктуры: фиксируются случаи повреждения или самовольного изменения знаков с названиями государств-агрессоров, что приводит к материальному ущербу и дополнительным расходам на их восстановление.