Три чашки кофе в день - и все? Размер командировочных в Латвии вызывает недоумение
Союз свободных профсоюзов Латвии (LBAS) призывает увеличить суточные для командировок по Латвии с 8 до 12 евро в день Действующая норма – 8 евро за каждый день командировки – по мнению профсоюзов, не соответствует реальной экономической ситуации в стране.
Суточные – это не доплата к зарплате и не предоставленная работнику привилегия. Это компенсация дополнительных расходов, возникающих при выполнении трудовых обязанностей за пределами постоянного места работы. LBAS подчеркивает, что нынешний размер суточных уже не позволяет в полной мере покрывать даже повседневные расходы на питание.
"В Латвии одна чашка кофе в среднем стоит не менее трех евро, а на скромный обед, в зависимости от места и региона, требуется примерно от шести до десяти евро. В такой ситуации суточные в размере восьми евро превратились для работника в циничную иронию. В Литве размер суточных составляет 28 евро – неужели потребности латвийского работника более чем на 70% меньше? Или государство просто хочет взимать с добросовестного работодателя дополнительные налоги, тем самым снижая конкурентоспособность наших предприятий?" – комментирует председатель LBAS Эгилс Балдзенс.
Особенно этот вопрос касается работников, обеспечивающих функционирование энергетической и газотранспортной инфраструктуры, водоснабжения, транспорта и других жизненно важных для государства отраслей. Они отправляются в служебные поездки для осмотра, ремонта и технического обслуживания оборудования, ликвидации аварий и обеспечения бесперебойного предоставления необходимых обществу услуг.
Во время бурь, наводнений, пожаров, технических аварий и других чрезвычайных ситуаций общество ожидает профессиональных и оперативных действий. Однако эту работу выполняют люди, которые при исполнении служебных обязанностей несут дополнительные расходы. Нельзя требовать от работников высокого профессионализма и готовности в любой момент отправиться в служебную поездку, одновременно сохраняя компенсацию на уровне, который уже не соответствует экономической ситуации.
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"Многие работодатели готовы выплачивать сотрудникам более высокую компенсацию. Однако часть суммы, превышающая установленный нормативными актами размер, облагается подоходным налогом с населения и обязательными взносами государственного социального страхования", - отмечают профсоюзы.
LBAS предлагает сначала увеличить суточные как минимум до 12 евро в день, а в дальнейшем до 14–16 евро в день.