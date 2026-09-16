Три чашки кофе в день - и все? Размер командировочных в Латвии вызывает недоумение

"В Латвии одна чашка кофе в среднем стоит не менее трех евро, а на скромный обед, в зависимости от места и региона, требуется примерно от шести до десяти евро. В такой ситуации суточные в размере восьми евро превратились для работника в циничную иронию. В Литве размер суточных составляет 28 евро – неужели потребности латвийского работника более чем на 70% меньше? Или государство просто хочет взимать с добросовестного работодателя дополнительные налоги, тем самым снижая конкурентоспособность наших предприятий?" – комментирует председатель LBAS Эгилс Балдзенс.